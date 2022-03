Augment preocupant dels casos de grip

La grip a Catalunya es dispara, i ja està en fase d'epidèmia. Això després de més de dos anys amb casos molt esporàdics per la pandèmia de Covid. La baixada de casos de Coronavirus i la baixada de les restriccions, la grip ho ha aprofitat per guanyar terreny. Salut reconeix preocupació per si torna a crèixer la pressió asistencial quan encara no hem fet net del tema Covid. Avui parlem amb el cap del servei de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar, el doctor Juan Pablo Horcajada, que ens diu que: “Ja fa un parell de setmanes que estem tenint persones que necessiten ingrés hospitalari a causa de la grip, casos greus de grip, gent que necessita oxígen i no poden estar a casa. Normalment són gent gran, amb diverses patologies, i la grip fa més greus les malalties que ha tenen de base. No són xifres molt grans, no és una onada epidèmica, però sí és cert que això podria ser el principi i els números podrien pujar més. Un dels escenaris que ens estem plantejant es que hi hagi una onada de grip, que es junti amb els casos de Covid... És veritat que els casos de Covid han baixat, però no ha marxat, continuen havent ingressos per Covid. Però jo crec que una cosa es que tinguem casos de grip, fins i tot molts casos de grip, i un altre cosa és que no estiguem a l'hivern. Per sort no estem a l'hivern, i molta patologia que porta l'hivern no hi serà. Per tant sóc optimista respecte a aquest escenari més dramàtic, amb molts pacients a les urgències... si estiguèssni al mes de gener, estaria molt més preocupat. Que la grip començi a mitjans de març fa que l'abril sigui preocupant. Tindrem un mes d'abril amb ingressos deguts a la grip, però en una quantitat que espero siguin assumibles pels hospitals.