Aturem Hard Rock i el SEPC demanen a la URV que no es posicioni a favor del macroprojecte d'oci i casinos

Membres de la plataforma Aturem Hard Rock i del sindicat d'estudiants SEPC han reclamat al rector de la URV, Josep Pallarès, que la universitat no doni suport al projecte del Hard Rock. També han demanat que s'iniciï un debat amb tota la comunitat universitària sobre la qüestió. Els activistes han fet una acció sorpresa al final de l'acte de presa de possessió de Josep Poblet com a nou president del Consell Social de la URV, on també hi havia el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal. Al vestíbul del rectorat, han llançat fitxes de casino amb la cara impresa de Pallarès, l'alcalde de Vila-seca Pere Segura o la de la presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, Laura Roigé, entre d'altres, tots ells presents a l'acte.

El portaveu d'Aturem Hard Rock, Eloi Redón, ha recriminat al rector que una institució pública com la URV faci costat a un projecte que consideren que només aportarà "pobresa i precarietat" al territori i que "atempta" contra el medi ambient. Redón ha dit, a més, que Josep Poblet, com a exalcalde de Vila-seca, va participar "activament" definint el macrocomplex.

Aturem Hard Rock ha lamentat que la URV signés el manifest impulsat per la Cambra de Comerç de Tarragona on es demanava que la Generalitat accelerés el projecte. El rector ha respost que la URV es posiciona a favor de les iniciatives que suposen un "creixement econòmic" i ha dit que la universitat ha d'estar al "costat del territori" i "no fer política". Redón ha insistit que mostrar-se a favor del Hard Rock és justament "fer política".

Les dues parts s'han emplaçat a reunir-se les pròximes setmanes per abordar aquesta qüestió. El conseller, també present en la conversa, s'ha limitat a dir que és un projecte "que ha anat canviant molt".