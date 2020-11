Atorguen una beca a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per a un estudi sobre l'obesitat i la covid-19

La Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició ha atorgat una beca de 5.000 euros a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova per a un estudi sobre la composició corporal i l'afectació de la covid-19.

El projecte premiat, que porta per títol 'Impacte de la composició corporal en la prevalença, gravetat, propagació i pèrdua d'immunitat a la infecció per covid-19', proposa aprofundir en la relació entre l'acumulació de greix en el cos i la prevalença d'infecció per la covid-19, la seva gravetat (dies d'ingrés, necessitat d'UCI, ventilació mecànica i intubació, entre altres) i el nombre de familiars o contactes amb infecció confirmada per covid-19. L'estudi pretén avaluar fins a uns 450 pacients.

L'estudi està coordinat per el dr. Albert Lecube, cap del servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Arnau de Vilanova i professor de la UdL, i compta amb la col·laboració dels professionals de la Gerència Territorial Lleida de l'ICS.

A La Linterna Catalunya hem parlar amb el dr. Lecube sobre el tema "Si complim els nostres objectius confirmarem que els pacients amb obesitat, i especialment aquells amb major acumulació de greix, són un grup vulnerable davant de la covid-19, amb totes les implicacions que això comporta quant a prevenció, vacunació preferent, tractament precoç i més agressiu", afirma Lecube.

"Al mateix temps, disposarem de dades per conscienciar els pacients afectats d’aquesta malaltia sobre la importància de perdre pes", afegeix.

Els 5.000 euros de la beca es destinaran a la repetició dels estudis de seroprevalença entre els professionals de l'ICS Lleida, en què també participarà Mercè Ibarz, cap del servei d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

El cap del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Arnau de Vilanova de Lleida i professor de la UdL, Albert Lecube, ha estat escollit vicepresident de la Societat Espanyola per a l'Estudi de l'Obesitat (SEEDO).