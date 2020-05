Atenció si t'arriba un SMS oferint-te una prova per a saber si tens coronavirus. És un fake maliciós

Cada dijous parlem amb Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos, per coneixer l'actualitat sindical del cos.

Avui la portaveu del sindicat ens ha explicat que ja es tornen a realitzar proves de coronavirus entre els policies que estaven confinats.

Després de pràcticament dues setmanes de pressions, la Generalitat ha començat a realitzar aquestes proves essencials per a la incorporació amb seguretat d'aquests mossos al treball.

-Atenció si t'arriba un SMS oferint-te una prova per a saber si tens coronavirus. És un fake.

⚠️ Si reps un SMS perquè et puguis fer una autoavaluació de la Covid-19, esborra'l i no segueixis l'enllaç. Et porta a un web que simula ser de @sanidadgob i @SaludISCIII, però en realitat et vol instal·lar #malware@osiseguridadpic.twitter.com/khF6lO9jaV