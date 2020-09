La UE assegura que podrà distribuir una vacuna al novembre

Brussel·les diversifica la cartera de vacunes potencials contra la covid-19 i espera obrir negociacions "aviat" amb la companyia alemanya Biontech.

Així, ja seran sis les farmacèutiques amb qui la Comissió Europea vol pactar la compra anticipada de dosis. Per ara, l'executiu europeu només ha tancat un acord definitiu amb AstraZeneca que està desenvolupant una vacuna amb Oxford, mentre que continua en converses amb Sanofi, Johnson & Johnson, CureVac i Moderna. "Esperem que les vacunes en la nostra cartera demostrin eficàcia", asseguren fonts comunitàries.

A banda de tenir en compte l'eficàcia que hagin pogut demostrar els assajos clínics de les vacunes d'aquestes companyies, la CE també valora la velocitat per desenvolupar-les. Per això, a Brussel·les veuen positiu haver signat ja un contracte amb AstraZeneca que espera acabar la tercera fase de les proves en humans al novembre, quan s'iniciaria la revisió per part dels reguladors.

D'altra banda, Brussel·les considera important incloure a la seva cartera "diferent tipus de vacunes" per tenir més opcions. AstraZeneca i Johnson & Johnson estan desenvolupant vacunes contra l'adenovirus, com la del virus de l'Ebola, mentre que Sanofi està investigant una vacuna proteica. "Volíem aquesta perquè Sanofi és una companyia que ha produït moltes vacunes", apunten les mateixes fonts.

Brussel·les també està interessada per les vacunes més "modernes" que encara no existeixen però que prometen una producció a "gran escala". És el cas de les vacunes de CureVac, Moderna i Biotech.

Repartiment

Des de la Comissió Europea recorden que aquestes compres anticipades es fan en nom dels estats membres i que seran els governs europeus els que finalment decideixin quines adquireixen. En el cas de la vacuna d'AstraZeneca, tots els països de la UE ja han mostrat el seu interès.

Segons fonts comunitàries, el repartiment de les dosis entre els estats, un cop estiguin disponibles, es farà en funció del volum de població de cadascun d'ells.

Responsabilitat civil

En aquests acords amb les farmacèutiques, la Comissió Europea preveu que els governs europeus puguin indemnitzar a les farmacèutiques que s'enfrontin a demandes civils pels possibles efectes secundaris de la vacuna contra la covid-19.

Els pacients afectats podran portar les farmacèutiques als tribunals, però si finalment es demostra el perjudici, els estats es podrien fer càrrec dels costos.

Fonts comunitàries matisen ara que aquesta compensació només es pagaria si la vacuna en si té "un defecte amagat" que els reguladors no van poder detectar amb les proves recollides. Per contra, no s'indemnitzarà les empreses si els efectes secundaris són conseqüència de problemes en la fabricació de la vacuna.