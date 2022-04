Arriben les ajudes europees per rehabilitar 60.000 habitatges

Les oficines virtuals que han d'ajudar a tramitar les subvencions dels fons europeus “Next Generation” per a la rehabilitació d'habitatges, ja es troben en funcionament, gestionades entre altres pels col.legis professionals d'arquitectes i administradors de finques. Avui parlem amb la Marta Martínez que és la coordinadora de l'oficina tècnica de rehabilitació del col.legi d'arquitectes de Catalunya, que ens explica que : “Estem molt lluny dels standards europeus en cultura d'habitatge i rehabilitació. Hem de fer un esforç per impulsar la rehabilitació sobretot des d'un punt de vista energètic. A la resta d'Europa, sobretot per les seves condicions climàtiques, s'han volcat més, i aquí estem més relaxats i ens trobem amb normatives europees que arriben i ens obliguen a anar-nos apropant poc a poco a la normalitat europea. Aquesta és una molt bona oportunidad per aquells propietaris o comunitats de veïns que tinguin en ment fer algun tipus de rehabilitació a l'edifici, ara poden aprofitar aquests fons “Next Generation” per fer aquestes millores. Hi ha oficines tècniques des de les quals us ajudarem i us acompanyarem en tot el procés de sol.licitut de l'ajut. La quantitat de la subvenció pot augmentar en cas de famílies vulnerables. La subvenció té uns límits, però en comunitats de veïns que hi hagi casos que ho justifiquin es pot arribar fins al 100% de les obres. Aquestes obres han d'estar enllestides abans del juny del 2026, l'objectiu és que dins d'aquests anys que tenim per endavant, aconseguir que 60.000 habitatges es puguin beneficiar d'aquests ajuts. Ja hi ha hagut molta gent que vol informar-se, que vol aprofitar aquestes ajudes, i nosaltres hem fet una presentació oficial, i esperem que molta gent es pugui beneficiar.