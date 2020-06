Arriban al mercat els primers tests ràpids per detectar la Covid-19 fabricats totalment a Espanya

La companyia espanyola de biotecnologia Eurofins Ingenasa, especialitzada des de 1981 en el desenvolupament, fabricació i comercialització d'assajos diagnòstics per a sanitat animal i seguretat alimentària, ha creat durant la crisi del COVID-19 una nova divisió de diagnòstic humà per a contribuir a controlar la pandèmia.

Avui dia és l'única empresa a Espanya que fabrica tests ràpids de detecció d'anticossos, aconseguint una sensibilitat del 94,6% enfront de la baixa fiabilitat d'altres eines de diagnòstic d'origen xinès.

“Ingenasa es va crear, curiosament, per a recolzar en la cerca de solucions sanitàries a l'epidèmia de la pesta porcina africana de 1981. La nostra àmplia experiència en I+D en l'àmbit del diagnòstic veterinari i alimentari ens feia estar perfectament preparats per a fer front a aquesta alerta sanitària, i hem estat capaces de reorientar les nostres prioritats i centrar tots els nostres esforços en el desenvolupament d'eines diagnòstiques per a la detecció d'aquest nou coronavirus. A això s'ha dedicat el 80% del nostre personal investigador durant els dos mesos més crítics de la pandèmia”, explica Belén Barreiro, directora general de Eurofins Ingenasa.

En aquest període de dos mesos, la companyia ha aconseguit desenvolupar i validar assajos clínics que habitualment requereixen un temps de desenvolupament de 6 a 9 mesos, a més de realitzar una important inversió en equips i recursos personals per a afrontar la seva producció massiva, davant la creixent demanda d'aquestes proves diagnòstiques a tot el món.

Actualment, la seva capacitat de producció és de 250.000 tests ràpids i de 500.000 tests ELISA setmanals, la qual cosa li permet garantir el subministrament fins i tot davant pics de demanda provocats per possibles rebrots, i la converteix en un proveïdor de màxima qualitat i confiança per a hospitals, clíniques privades, centres de majors i laboratoris.

Eurofins Ingenasa és una de les 11 empreses espanyoles de desenvolupament i producció de solucions de diagnòstic que el mes d'abril passat van constituir una ‘Task Force’ sota la coordinació de l'Associació Espanyola de Bioempresas (AseBio) per a col·laborar amb el Govern d'Espanya i impulsar el diagnòstic del COVID-19.

La importància de conèixer la presència d'anticossos

La companyia compta amb eines diagnòstiques de producció 100% espanyola tant per a detectar la presència del virus quan una persona té símptomes de patir coronavirus i determinar si està infectada en aquest moment (proves PCR), com per a detectar si una persona sense símptomes ha passat la malaltia (tests ràpids i assajos ELISA), la qual cosa vindrà determinat per la presència d'anticossos desenvolupats pel seu propi sistema immunològic, que significaran que aquesta persona està “vacunada de manera natural”, tal com explica Barreiro.

“Tots tenim dret, a títol individual, a saber si hem passat la malaltia i si tenim anticossos, per a eliminar la incertesa de poder ser focus de contagi. I en entorns col·lectius, com a empreses o col·legis, tenir controlat el percentatge d'immunitzats ens ajudarà a controlar una possible propagació, perquè un repunt en aquest percentatge ens estarà indicant que el virus està en circulació, encara que no s'hagi produït cap brot actiu”, apunta la directora general de Eurofins *ngenasa, qui considera que els tests d'anticossos són clau per a la recuperació de l'activitat presencial en empreses, institucions i tot tipus d'organitzacions.

La companyia compta ja amb clients en països com França, Alemanya, Itàlia, Regne Unit, l'Equador, Colòmbia, i fins i tot la Xina, que s'han interessat per l'adquisició de les seves proves de diagnòstic per al COVID-19.