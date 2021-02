Arriba la vacuna d'astrazeneca a Catalunya. Per què només es pot administrar a persones de fins a 55 anys?

Salut ha rebut aquest dilluns les primeres 31.780 dosis de la vacuna d'AstraZeneca, que es preveuen començar a administrar aquest dimarts a la tarda, una vegada s'hagin validat.

Aquestes dosis van destinades a professionals de les farmàcies -col·legiats i auxiliars- i fisioterapeutes, que seran citats en un dels 37 centres de vacunació previstos. També es començaran a vacunar aquesta setmana funcionaris de presons i cossos de seguretat i d'emergències. Paral·lelament han arribat 64.530 dosis de Pfizer i es preveu que n'arribin 17.100 de Moderna, que serviran per als col·lectius ja prioritzats i per reprendre primeres dosis (15.000 de Pfizer i 11.000 de Moderna). En total, es preveuen administrar més de 100.000 dosis els propers dies.

Les vacunes d'AstraZeneca, amb administració limitada a persones de fins a 55 anys, serviran per vacunar en aquesta arrancada farmacèutics, fisioterapeutes i membres de col·lectius essencials, com funcionaris de presons i membres dels cossos de seguretat i d'emergències.

Per què no es pot administrar als més grans de 55 anys?

A La Linterna Catalunya hem parlat amb el doctor Manel Cervantes, cap de malalties infeccioses de l'hospital Parc Taulí de Sabadell "És una cosa difícil d'entendre. La Unió Europea ha posat el límit en els 65 anys." explica el doctor Cervantes "El problema no va més enllà que no hi ha estudis, és a dir, que a l'hora de realitzar les proves no havien persones d'aquesta franja d'edat. El mateix ocorre amb les embarassades, en els estudis no s'han inclós. per exemple" ens diu el doctor. "Hem de pensar que estem anant molt ràpid i que vacunes que, normalment, faria falta anys per acabar d'estudiar i aprovar, s'estàn aprovant en mesos".

La vacunació amb les dosis de la firma anglosueca començarà aquest dimarts a la tarda. Els farmacèutics i fisioterapeutes rebran una citació per dirigir-se a un dels 37 centres de vacunació distribuïts arreu del territori. Paral·lelament, es començaran a vacunar funcionaris de presons, policies i membres dels cossos d'emergències.

D'altra banda, es continuaran administrant les vacunes de Pfizer i Moderna, després dels problemes de subministrament de les últimes setmanes. Amb les noves partides, es reprèn l'administració de primeres dosis d'aquestes vacunes i també es completarà el procés d'immunització amb segones dosis. De moment, 196.537 persones han rebut la primera dosi de la vacuna de la covid-19 a Catalunya i 127.047, la segona, segons la darrera actualització del Departament de Salut.

Els indicadors evolucionen "positivament", però les amenaces són "altíssimes"

Els canvis en les restriccions que entren en vigor aquest dilluns es van prendre per "donar aire" a alguns sectors i a l'esforç de la ciutadania davant uns indicadors que evolucionen "positivament", però ha insistit que "no s'han d'interpretar com un relaxament" perquè les amenaces són "altíssimes".

Les amenaces, ha recalcat, són sobretot la variant britànica del coronavirus, més contagiosa i que ha impactat de forma dràstica en altres països de l'entorn, i el nivell de tensió del sistema sanitari, que continuarà en les properes setmanes.

Pel que fa a la variant britànica, la seva prevalença es manté en el 17%. No s'han notificat nous casos de la variant sud-africana, després que se'n detectés el primer cas la setmana passada, i no en consten de la brasilera.

Sobre la situació epidemiològica, el secretari general de Salut ha assenyalat que es manté la tendència de disminució dels contagis i que per primera vegada des que es va començar a enfilar la corba de la primera onada, la incidència a 14 dies ha baixat per sota dels 500 casos per 100.000 habitants, concretament a 484. Amb tot, les xifres continuen sent molt altes.

Pel que fa a la situació del sistema sanitari els paràmetres baixen "lentament", com la reducció del 3% de les urgències per covid-19 en una setmana. El nombre de pacients ingressats a planta i a les UCI ha augmentat, segons les dades d'aquest dilluns. S'atribueix a les fluctuacions pròpies del cap de setmana.