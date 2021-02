Arriba l'internet per satèl·lit

Eduard porta és expert en comunicació i tecnologia mòbil i cada dimarts ens explica a la Linterna Catalunya les novetats de la setmana.

• Xiaomi llança MI11, amb pantalla AMOLED a 120 Hz i 10 bits, Snapdragon 888 i bloatware desinstalable per 749 euros



El nou Mi 11 és un telèfon 5G equipat amb una pantalla AMOLED de 6,81 polzades summament sofisticada, presumint de color de 10 bits, refresc a 120 Hz i una velocitat de digitalització tàctil de 480 Hz per a brindar una velocitat de resposta en aquests moments sense comparació possible.

Altres detalls interessants del Mi 11 són l'ús d'altaveus estèreo Harman Kardon, càrrega ràpida a 55 W i sense fil a 50 W, amb la possibilitat de poder carregar dispositius com a auriculars

Xiaomi obre per fi la porta a desinstal·lar la gran majoria de les aplicacions oficials



• I a més, nou televisor QLED



A més de telèfon, Xiaomi també té un nou televisor. El Mi TV Q1 75 és un model de 75 polzades amb marcs mínims i terminacions metàl·liques que destaca per utilitzar un panell QLED 4K a 120 Hz,posseeix 192 zones d'atenuació individual per a una reproducció adequada de continguts HDR10+ i Dolby Vision.

Dotat amb Android TV 10 i preparat per a llançar Netflix des del propi comandament a distància, el Mi TV Q1 75 sortirà a la venda al març amb un PVP de 1.299 euros



• Starlink obre la beta a Espanya i donarà servei a partir de juliol



La internet per satèl·lit de Starlink obre les inscripcions per a la seva beta a Espanya i anuncia la data d'inici del servei per a la segona meitat de l'any

Starlink és el servei d'Internet satel·litària que està sent desenvolupat per SpaceX de Elon Musk. La idea d'aquest projecte és posar milers de satèl·lits en òrbita per a portar Internet a cada racó del planeta, incloent les zones rurals amb menys cobertura.



• Sony adverteix de problemes en la producció de PS5 a causa de la falta de semiconductors



En aquests moments PlayStation 5 és una consola que pràcticament es cotitza, fins al punt que alguns dels primers compradors han fet negoci venent-la de segona mà. I aquests problemes podrien mantenir-se durant un temps, segons ha admès Sony.

El problema de Sony no és ni remotament únic en la indústria, com poden testificar els jugadors de PC. Nvidia i AMD tenen també autèntics problemes de proveïment, la qual cosa s'ha traduït en preus exagerats per a les seves últimes targetes gràfiques.



• CD Projekt Xarxa sofreix un atac amb ransomware que amenaça amb la publicació de codi i informació privada



El desenvolupador polonès CD Projeckt Xarxa ha estat víctima d'un atac amb ransomware contra els seus servidors que podria acabar exposant el codi d'alguns dels seus jocs i informació interna de divers tipus, segons ha admès la pròpia companyia

Segons asseguren des de CD Projekt Xarxa, la companyia no claudicarà davant les demandes de l'atacant ni establirà negociacions de cap mena a pesar que això podria conduir a la pèrdua d'informació.