Arriba la 12 edició del BCN Film Festival

La 12 edició dels BCN Sports Film Festival es celebrarà entre els propers 14 i 20 de febrer. Barcelona es convertirà en la capital del cinema esportiu amb 17 sessions gratuïtes de forma presencial i també virtual. El Festival és una finestra oberta a totes les produccions audiovisuals que tenen en l'esport el tema comú. Obres de diferents gèneres i formats i també algunes òperes primes de nous talents de tot el món. Històries humanes i properes on la rivalitat, la feina en equip o en solitari i l'esforç individual o col.lectiu ens emocionaran a la gran pantalla. Un any més, els principals objectius del Festival són la divulgació i el coneixement de les creacions audiosivuals relacionades amb l'esport en general, en totes les formes d'expressió possibles. Des de la direcció del BCN Sport Film Festival s'ha pres la determinació de realitzar aquesta edició de forma presencial i virtual. Les sessions presencials es repartiran en 7 seus diferents de Barcelona, mentre que virtualment també es podrà gaudir de les estrenes a través de la plataforma FestHome. Hi haurà projeccions dirigides a alumnes en edat escolar, on es parlarà de temes com la salut, els estereotips o el bullying. L'acte inaugural del Festival tindrà lloc el proper dilluns 14 de febrer al Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch de Barcelona. I el Festival es tancarà el diumenge 20 de febrer, quan als cinemes Girona, es coneixeran els guanyadors de les diferents categories i tindrà lloc l'entrega de premis. Per assistir a qualsevol projecció, ja sigui presencial o virtual, cal reservar una entrada gratuïta, que es pot aconseguir al web del festival: www.bcnsportsfilm.org