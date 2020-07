És ara més contagiós el coronavirus?

Les Cambres de Comerç de Catalunya han reclamat aquest dimecres augmentar el nombre de rastrejadors de contactes per evitar l'expansió del coronavirus perquè consideren que "el control sanitari dels diferents brots no és prou exhaustiu". En un comunicat, les cambres demanen "un seguiment correcte dels contactes dels positius" augmentant la plantilla de rastrejadors com es va fer amb la del 061 durant els mesos de març i abril. "Si la crisi sanitària no es controla i s'agreuja, les conseqüències econòmiques seran devastadores per a les nostres empreses", afirmen les cambres. A més, també demanen fer "PCR massius en les zones o poblacions on hi hagi brots" com Lleida i el Baix Segre.

En aquest sentit, les 13 cambres catalanes també proposen que s'instal·lin en zones públiques de les poblacions en risc dispositius mòbils de recollida de mostres de la població per poder detectar més ràpid els casos positius i aïllar-los.

És més contagiós el virus? Estem fent prou tests? tenim prous rastrejadors?

"Encara no sabem segur si serà un virus estacional." ens explica Salvador Macip, genetista mol.lecular i professor de ciències de la salut de la UOC "Encara no tenim clar com romandrà la immunitat de les persones que ho hagin passat. Segurament aquelles que ho hagin sofert d'una manera més greu quedaran més protegides." ens diu.

Ha mutat el virus?



"El virus ha mutat minimamente, tots els virus muten, però sembla que continuem estant davant un virus bastant estable. És igual de contagiós però si tot va bé la vacuna que s'està treballant funcionarà bé però cal controlar la seva expansió, el cost que pot tenir augmentar els equips de rastrejadors, que facin entrevistes per contact tracing manual i el cost de fer tests PCR massius compensen totalment les pèrdues" Explica l'investigador.

