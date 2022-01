Aquests són els productes que més es roben als supermercats

Els furts que pateixen petits comerços, supermercats i grans superfícies, suposen un 1% de les vendes anuals a Espanya, o el que és el mateix, unes pèrdes de 1.800 milions d'euros, segons dades de l'Associació de Fabricants i Distribuidors. Fins al mes de novembre del 2021 es van cometre pràcticament uns 30.000 fets delictius a comerços a Espanya, segons dades de la policia. Es calcula que l'any es va tancar amb xifres similars a les del 2020, quan van haver uns 33.500 furts. Quins són els productes que més es roben ? Li preguntem a Salvador Cañones, que és director i responsable d'alimenració de Nedaps STC, empresa que ha fet un estudi al respecte: “La cifra de hurtos en supermercados parece sorprendente, pero fíjese que casi todos nosotros conocemos a alguna persona que de una manera u otra hace pequeños hurtos. En este estudio que hemos realizado hay 10 categorías que son las más castigadas, algunas de ellas son históricas, las que siempre han llamado la atención, como los productors de afeitado, los ibéricos, o las bebidas alcohólicas. Hay otras categorías que son recién llegados, como los chocolates, las cápsulas de café o incluso las terrinas de helado. Y se completaría este top10 con productos de maquillaje y cuidado personal como los desodorantes, las colonias y en un lugar destacado también están las conservas de pescado. Desgraciadament ya hay que poner alarmas a muchos productos de supermercados, como a un paquete de jamón de jabugo, pero el problema está en cómo le pones una alarma a una tableta de chocolate. Ponerle alarma a todo en un supermercado es muy complicado, pero es un esfuerzo que hay que hacer para cuidar a su cliente. No olvidemos que cuando alguien roba una botella de whisky, se han de vender 12 botellas iguales para recuperar el valor de lo robado. Así que cuando se evita el hurto lo que conseguimos es no cargar el precio de ese hurto al consumidor, y se puede ajustar más el precio a los clientes. Es una realidad triste, pero existe, y es que la gente se las sabe todas. Al final hay que disuadir. Hay dos tipos de ladrones: El cliente habitual, cualquier persona que va a un supermercado y como llevamos un carro lleno, creemos que tenemos derecho a hacernos un pequeño descuento, así que intentamos esconder unas pilas o un sobre de jamón. Y luego hay otro tipo de ladrón, que es más peligroso, que es el profesional, el que vive de robar y de revender esos productos que tienen una gran demanda. Y no son los productos más caros los más robados, sino los productos que tienen más demanda.