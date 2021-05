Aquesta és l'atractiva oferta d'Andorra per atreure el turisme aquest estiu

L'estiu s'apropa, i Andorra, el nostre país veí, ha explicat avui en roda de premsa les seves propostes de cara a aquesta temporada estiuenca. Pels micròfons de “La Linterna” ha passat el senyor Betim Budzako, director general de Turisme d'Andorra, que ha començat explicant-nos com Andorra ha estat un dels països que menys es va resentir de la caiguda del turisme l'any passat : “La veritat és que al 2020 vam poder fer un estiu bastant bo. Les xifres van baixar en un 14%, però aquest és un percentatge molt positiu tenint en compte la situació de pandèmia en la que ens trobàvem. El turisme és un sector que té molt de pes a l'economia d'Andorra”. Naturalesa, aire pur, i activitats a l'aire lliure, són alguns dels atractius que s'ofereixen des d'Andorra: “Tenim un dels aires més purs del món, la gent necessita sortir fora, necessita tornar a la natura, i Andorra és en un 92% natura. Oferim moltes activitats a l'aire lliure, com el senderisme, el ciclisme, però a més també oferim turisme urbà. És el que anomenem “country-break”, som un país que es pot veure sencer en uns quants dies”. Sens dubte els catalans som un dels visitants més importants que té Andorra: “Sí, per descomptat que sí. Tenim uns 8.2 milions de visitants a l'any. El 60% són espanyols, i de tots aquests, el 70% són catalans. Andorra ja no és un país on anar només per comprar, o durant l'hivern, sinó que també estem oferint una temporada d'estiu molt atractiva i la gent s'està quedant més temps. Actualment tenim una estada mitjana de 3,2 nits, una xifra que està en la línia de ciutats com Barcelona.” Una de les propostes que s'han presentat avui ha estat l'Andorra Mountain Music, un festival en el que acturan noms tan coneguts com el de Mónica Naranjo, els DJ de fama mundial David Guetta o Armin Van Burren, el grup Texas, Bob Sinclair i Don Diablo: “Hem volgut diferenciar-nos de la resta de destinacions turístiques amb noms tan potents com aquests. Poder fer un festival de música a l'estiu, a l'aire lliure, a 1.800 metres d'alçada és un luxe i creiem que aquests concerts tindran una màgia especial”. Aire pur, naturalesa, al costat de casa nostra i amb un ventall molt gran d'activitats i de propostes per gaudir de l'estiu, Andorra és sens dubte una destinació molt desitjada pels catalans.