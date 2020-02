Aquest divendres es decidirà si se suspèn el Mobile World Congress

Com cada dimarts, el nostre expert en tecnologia Edu Porta ens comenta les novetats de la setmana.

- Xiaomi, Huawei, Oppo i Viu formaran una aliança per a evitar la seva dependència de Google, segons Reuters

Huawei formarà pinya amb Xiaomi, Oppo i Viu per a crear la seva pròpia plataforma de desenvolupament d'aplicacions aliena a Google.Els majors fabricants de la Xina haurien decidit trencar relacions Google Play; una cosa viable al seu país natal, on ni tan sols es pot instal·lar oficialment, però que en la resta del món resulta inviable.



-Samsung llança a Espanya els Galaxy S10 Lite i Note10 Lite per 659 i 609 euros, respectivament

el Galaxy S10 Lite com el Note10 Lite disten molt de ser telèfons assequibles. Samsung els planteja com a versions més assequibles dels seus productes estrella dins de la gamma alta, i això es deixa veure en unes tarifes que són de 659 euros en el cas del Galaxy S10 Lite i de 609 euros si parlem del Galaxy Note10 Lite.

-Apple pacta una multa de 25 milions d'euros a França per alentir els iPhone amb bateries antigues

Al començament de 2018 les autoritats franceses van obrir expedient a Apple per alentir els iPhone dotats amb una bateria antiga. Oficialment pensada per a "oferir la millor experiència per als clients" en evitar possibles apagats inesperats, aquesta pràctica va ser durament criticada per les organitzacions de consumidors en considerar que Apple estava forçant l'obsolescència dels seus dispositius. Ara ha resultat en un multa de 25 milions d'euros.



-Es filtren les condicions del programa de reparacions per a tallers independents

les condicions imposades per Apple expressen que, per exemple, els tallers deuen una mostra signada de consentiment per part dels seus clients on declarin comprendre que Apple no oferirà garanties per a aquestes reparacions. Més cridaner resulta el fet que aquestes botigues han d'acceptar inspeccions i auditories sorpresa d'Apple per a detectar l'ús de peces "prohibides" i l'ús de les quals podria resultar en sancions econòmiques.

-Motorola anuncia els Moto G Stylus i G Power, amb llapis per a anotacions i bateria de 5.000 mAh, respectivament

els Moto G Stylus i Moto G Power comparteixen gran part de les seves prestacions tècniques principals. El G Stylus, com indica el seu nom, admet el maneig mitjançant un llapis capacitiu, mentre que el G Power incideix en l'autonomia amb una bateria de majors dimensions.

Motorola només ha donat els preus per als Estats Units, on els Moto G Stylus i Moto G Power es podran comprar "aquesta primavera" per 299 i 249 dòlars