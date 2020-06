Eduar Porta és expert en comunicació i tecnologia mòbil i cada dimarts ens explica les novetats tecnològiques del sector a La Linterna Catalunya.

Aquestes son les novetats d'aquesta setmana.

-Apple revela l'iOS 14 i anuncia la migració dels seus equips Mac a processadors basats en ARM



Apple ha revelat les principals característiques que s'incorporaran pròximament en iOS 14, arribarà amb un fort redisseny de Siri i els widgets, modificacions d'usabilitat en Maps, miniaplicacions mitjançant una espècie de codis QR propietaris i l'esperada funció CarKey.



-Siri es llança ara des d'una icona que no ocupa tota la pantalla.



-widgets personalitzables tant d'app natives d'Apple com de tercers



-La nova App Library agrupa automàticament aplicacions en carpetes temàtiques per a evitar acabar amb una enorme pila d'icones distribuïdes en múltiples pantalles



-Les noves App Clip són aplicacions lleugeres que es poden llançar des d'una espècie de codi QR propi i/o mitjançant NFC per a accedir a serveis de manera ràpida in situ



-Hi ha un nou servei de traducció de veu similar al de Google.



-Els vídeos es poden reproduir en format PiP amb grandària variable.



També Apple ha fet oficial el futur llançament dels seus primers equips Mac basats en processadors ARM.

Aquesta notícia marca un nou episodi en la història d'Apple com a fabricant d'ordinadors, iniciant la seva separació d'Intel com a proveïdor de processadors.

Segons ha anunciat Apple, els primers equips basats en ARM arribaran a la fi d'aquest mateix any.

-Amazon llança Tiro Acte a Espanya

Amazon ha anunciat per a Espanya el Tiro Acte, és un mans lliures amb Alexa que incorpora les funcions d'assistent de veu vistes en els seus altaveus intel·ligents per a simplificar la realització i recepció de trucades telefòniques, la lectura de missatges de text i la gestió de llistes de reproducció.