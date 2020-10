Eduard Porta és l'expert en comunicació i tecnologia mòbil de La Linterna Catalunya i cada dimarts ens apropa les novetats més destacades del sector, A més, Eduard ens ha comentat la presentació en directe del nou iphone 12 d'Apple,

-Els influencers hauran de senyalitzar la presència de continguts publicitaris



influencers i creadors de continguts hauran de senyalitzar de manera clara i concisa la presència de continguts patrocinats, però també pagaments indirectes a través d'agències de publicitat i productes regalats així com invitacions a esdeveniments, viatges i xecs regals; pràctiques molt habituals

Així el passat 9 d'octubre van donar per vàlid un nou codi de conducta els del ministeri d'Assumptes Econòmics i Consum redactat per les dues grans associacions espanyoles d'anunciants

-Realme 7 i 7 Pro arriben amb pantalla a 90 Hz, chipsets Snapdragon o MediaTek i part des dels 180 euros



Realme continua amb el seu frenètic ritme d'actualització de catàleg, i si fa a penes sis mesos va llançar els Realme 6 i 6 Pro, ara són els nous Realme 7 i Realme 7 Pro.



Les prestacions del Realme 7 i el Realme 7 Pro guarden algunes diferències bastant interessants si es contrasten les seves fitxes tècniques.

Per exemple, el model base té una pantalla LCD lleugerament més gran i amb refresc a 90 Hz enfront del panell Feu olor de 60 Hz de la versió Pro, tal vegada és descrit com un telèfon gaming gràcies a l'ús d'un chipset MediaTek Heli G95.

El Realme 7 Pro, per part seva, hereta sense canvis el Snapdragon 720G del "antic" *Realme 6 Pro.



Altres factors diferenciadors són la configuració de memòria i la bateria. El *Realme 7 brinda fins a 5.000 mAh recarregables a 30 W, mentre que el Realme 7 Pro munta una bateria de 4.500 mAh molt més ràpida, oferint fins a 65 W gràcies a la tecnologia SuperDart.



El Realme 7 sortirà a la venda el 21 d'octubre, mentre que el *Realme 7 Pro arribarà el 13 d'octubre.