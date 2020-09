Eduard Porta és expert en comunicació i tecnologia mòbil. Cada dimarts ens explica, a La Linterna Catalunya, les noticies més destacades en l'àmbit tecnològic. Aquestes són les d'avui:

Apple elimina Fortnite de l'App Store per usar un sistema de pagament propi



Ha estat el serial de l'estiu, Epic Game va fer una actualització en el seu joc *Fortnite, on es rebaixa un 20% els seus preus amb un mètode de pagament directe que evita la comissió d'Apple i Google



El mètode de pagament directe a Epic permet a la companyia evitar abonar el 30% de comissió que s'emporten Google i Apple per totes les compres realitzades dins de Fortnite.

Part de l'estalvi el trasllada als jugadors amb el 20% de descompte. Introduir un mètode de pagament alternatiu infringeix les normes de l'App Store i Google Play sobre compres dins d'una aplicació.



Apple ha eliminat el battle royale Fortnite de l'App Store poques hores després que Epic Games decidís implantar en el seu joc un sistema de pagament propi.



Immediatament després que Apple retirés Fornite de l'App Store, Epic Games ha presentat una demanda contra la companyia. El seu objectiu és "posar fi a les injustes i anticompetitives accions" que Apple usa per a “mantenir il·legalment el seu monopoli en dos mercats de milers de milions de dòlars”: el de la distribució d'apps en iOS i el sistema de pagaments dins de les aplicacions.

Epic Games aclareix que no busca una compensació econòmica ni un tracte favorable, només una competència real en tots dos mercats.

Google també elimina Fornite del seu Google Play Store i Epic també els demanda.



Epic Games també tenia preparada l'emissió dins de Fortnite de Nineteen Eighty-Fortnite, un curt que parodia 1984, icònic anunci d'Apple on es presentava l'original Macintosh com un rebel disposat a desafiar el statu quo. En el tràiler es pot llegir el següent missatge: “Epic Games va desafiar el monopoli d'App Store.

Com a represàlia, Apple està bloquejant Fortnite en mil milions de dispositius.

Telefónica posa en marxa la seva xarxa 5G i promet que el 75% de la població espanyola tindrà cobertura enguany



El president executiu de Telefónica, ha anunciat per sorpresa que l'operador ha encès avui la seva xarxa 5G a Espanya.



Telefónica assegura que l'oferta serà tant per a clients particulars com per a empreses i que abans d'acabar l'any el 75% de la població tindrà accés a la seva xarxa 5G.



El desplegament de la xarxa 5G anirà acompanyat d'un gradual apagat de les antigues xarxes de segona i tercera generació. A més, Telefónica afirma que el 100% de la xarxa de coure haurà estat substituïda per fibra abans de 2025, quan també finalitzarà el apagat de la xarxa 3G.



Samsung ha revelat el Galaxy Z Fold2, el seu mòbil plegable amb frontissa reforçada i pantalles més grans per 2.009 euros



El Galaxy Fold2 pot semblar idèntic al model anterior, però presenta novetats.



La seva pantalla exterior, dissenyada per a un ús convencional, posseeix ara 6,2 polzades, per la qual cosa és lleugerament més gran, mentre que el mecanisme de la frontissa ha estat convenientment reforçat i redissenyat per a evitar els problemes que tènia l'anterior generació.



Una vegada obert, el Galaxy Z Fold2 mostra una pantalla de 7,6 polzades que ara brinda refresc dinàmic a 120 Hz.



Samsung ja té el Galaxy Z Fold2 en prevenda, amb un PVP de 2.009 euros a Espanya. En aquesta tarifa s'inclou un any de segur Samsung Care+ amb cobertura per a un accident.

Asus presenta ZenFone 7 i ZenFone 7 Pro Que arriben a Espanya amb cambra pivotant i Snapdragon 865 des de 699 euros



ZenFone 7 inclou una pantalla AMOLED de 6,67 polzades amb resolució FHD+, 90 Hz. El processador és un Snapdragon 865 en el model basi, però la versió Pro munta un Snapdragon 865+ amb un sensible augment de potència per a moure amb soltesa videojocs més exigents o amb una càrrega 3D important.



La característica més curiosa del ZenFone 7, no obstant això, és la seva cambra. No hi ha notch ni sensor perforat, és un únic mòdul pivotant.

Això implica que la qualitat és sempre la mateixa independentment de si s'està fotografiant l'entorn o prenent un selfie. Els sensors són en tots els casos tres, amb un principal de 64 MP, un ultrapanorámico de 12 MP i un sensor d'acostament que proporciona zoom òptic 3x.



El ZenFone 7 base amb 8 GB de RAM i 128 GB d'emmagatzematge surt per 699 euros, mentre que el ZenFone Pro costarà 799 euros en la seva configuració 8/256 GB.