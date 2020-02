Com cada dimarts, el nostre expert en tecnologia Edu Porta ens comenta les novetats de la setmana.

-Es presenta oficialment el Samsung Galaxy S20 amb 5G i bateries de fins a 5.000 mAh

El nou Galaxy S20 és oficial, i a més en tres versions diferents: base, plus i Ultra

Amb grandàries d'entre 6,2 i 6,9 polzades, els nous Galaxy S20 incorporaran pantalles AMOLED de fins a 120 Hz

El Galaxy S20 Ultra destaca per utilitzar un sensor principal de 108 megapíxels (les imatges es redueixen per binning a 12 MP per a obtenir una major lluminositat) i un sistema de zoom amb un sensor de 48 MP assistit per intel·ligència artificial amb el qual aconsegueix un acostament de 100x

-Xiaomi revela els El meu 10 i El meu 10 Pro, amb Snapdragon 865, pantalles a 90 Hz, cambres de 108 MP i càrrega a 50 W

Els Xiaomi El meu 10 i El meu 10 Pro arriben per a renovar els llocs més alts del catàleg

molt semblants entre si, els nous telèfons de Xiaomi integren pantalles de AMOLED i processadors Snapdragon 865. Depenent del model hi haurà 8 o 12 GB de RAM, petites diferències en l'àmbit de cambra i bateries diferents.

-Apple confirma que el coronavirus tindrà un impacte en el subministrament de iPhones

Apple ha emès un comunicat de premsa per a indicar que durant el segon trimestre de l'any fiscal de 2020 no complirà amb les previsions econòmiques que va anunciar a finals de gener. La companyia informa que hi ha dos grans factors que l'han obligat a revisar el seu pronòstic financer, una limitació temporal del subministrament d'iPhone a tot el món i una disminució de la demanda dels seus productes a la Xina

-Nintendo Switch també podria sofrir escassetat a partir d'abril pel coronavirus.

Nintendo podria trobar dificultats per a alimentar amb consoles les botigues d'Europa i els Estats Units a causa del brot de coronavirus (COVID-19). La situació a Occident seria la mateixa o similar a la del Japó, on la companyia ja ha confirmat que Nintendo Switch té problemes de producció i distribució.

-YouTube prova la funció "ovació", que imita el sistema de donacions de Twitch

La plataforma de vídeo de Google ha donat mostres d'una certa lentitud a l'hora d'adaptar-se als canvis d'un mercat, el del vídeo en directe

Però a poc a poc s'està adaptant, imitant aspectes com l'ús de donacions.