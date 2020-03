Apple acorda pagar 500 milions de dòlars per a posar fi a les demandes per alentir els iphones

El Govern espanyol vol regular les Loot Boxs o caixes de botí que estan en els videojocs

El ministre de Consum té la intenció de regular les caixes de botí o loot boxs presents en alguns videojocs, l'objectiu seria prevenir la ludopatia en menors. De consumar-se la mesura, Espanya s'alinearia amb Bèlgica, país de la Unió Europea que ja ha regulat les caixes de botí.

L'objectiu fins i tot no és clar, si és regular els videojocs pay-to-win o gachapon, on les caixes de botí oculten elements que permeten progressar o fer-ho més fàcilment, o si l'objectiu també són aquells que les usen per a únicament lliurar elements cosmètics que no afecten la jugabilitat.

La mecànica pay-to-win és emprada majorment en jocs per a mòbils, mentre que la loot box amb objectes que no influeixen en el joc les veiem en títols com Overwatch.

Apple acorda pagar 500 milions de dòlars per a posar fi a les demandes per alentir els iPhone

Després d'acceptar una multa consensuada de 25 milions d'euros a França, Apple ha acceptat pagar 500 milions de dòlars als Estats Units. No es tracta d'una sanció, sinó d'un pagament acordat de manera extrajudicial per a poder acomiadar-se de diverses desenes de demandes col·lectives interposades contra la companyia als EUA.

Com a resultat, els demandants que hagin pres part en aquestes accions rebran entre 1.500 i 3.500 dòlars com a compensació

Viu revela el prototip Apex 2020, amb cambra frontal invisible i posterior amb gimbal

Aquest prototip anomenat Apex 2020. Resultar cridaner per alguns dels seus avanços, començant per l'ús d'una cambra frontal invisible integrada sota una pantalla sense vores de 6,45 polzades i que s'estén fins a embolicar els laterals del dispositiu.

Disponible la demo de Final Fantasy VII Remake per a PlayStation 4

Square Enix acaba d'alliberar l'esperada demo de Final Fantasy VII Remake, que ja pot ser descarregada des de la PlayStation Store

la demo de Final Fantasy VII Remake permet completar la missió del reactor de mako núm. 1

A més, s'indica que en cas de descarregar la demo abans de l'11 de maig de 2020, es podrà aconseguir a partir del 10 de març de 2020 un tema de PlayStation 4 amb una imatge dels protagonistes de Final Fantasy VII Remake.