Apostar 100x100 per les energies renovables o combinar-les amb l'energia nuclear. Es el debat que hi ha damunt de la taula, no només a casa nostra sinó arreu d'Europa, que coincideix a més amb la crisi energètica que ens ha portat la guerra a Ucraïna. A Catalunya, per exemple, al 2030, la meitat de l'energia es produirà amb fons renovables. Un objectiu que els experts avisen que serà dificil de complir, si tenim en compte que actualment el percentatge és del 17%. En el que també coincideixen molts experts és en què tancar totalment la porta a l'energia nuclear seria un error, Yolanda Bernal





Experts com l'Alfredo Garcia, que és divulgador científic i que treballa en la Central nuclear d'Ascó, a Tarragona. Reconeix que ara mateix, estar en contra de l'energia nuclear dóna vots, i s'acosten eleccions...A Espanya estem anant en direcció contrària al que estan fent els països més avançats del món, que tornen a apostar per la nuclear. Aquí en canvi, començarem tancarem totes les centrals entre el 2027 i el 2035. La fòrmula ideal, segons Alfredo Garcia, seria combinar energia nuclear i renovable.

Conseqüencia de tancar totes les centrals nuclears.... pujaran els costos de l'electricitat que consumim.

L'Alfredo Garcia creu que s'ha de fer molta pedagogia, perquè s'ha trasmés el missatge de que totes les centrals nuclears són perillosos. El risc zero no existeix, això veritat, però s'ha redimensionat per interessos polítics i econòmics.

Dèiem que a Catalunya, a l'any 2030, la meitat de l'energia que consumirem es produirà amb fons renovables. Una part d'aquesta energia sortirà del futur parc eòlic marí que s'ubicarà a la badia de Roses. El Govern ja ha donat llum verda, i s'està acabant de concretar quánts molinets es posaran i a on. A qui no li agrada el projecte és al sector turístic de Roses...

No estan d'acord perquè ho veuen com un perill, no només pel medi ambient i la biodiversitat de la zona, sinó també perque farà malbé el paisatge. Els empresaris del sector turístic ens han transmés la preoucpació per l'impacte que tindrà aquest projecte a la Costa Brava, que és dels princpials destins de Catalunya. Ho resumeix l'empresari Josep Maria Pla.

Aquest futur parc eòlic marí, que ha aixecat tanta polèmica, estaria format per 80 aero-generadors de més de 250 metres d'alçada. Ocuparà una extensió de mar de 18 kilòmetres de llargada i 10 d'amplada.

















