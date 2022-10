Un apicultor es proposa recuperar l’abella negra a Collserola

En les últimes dècades l’apicultura s’ha reduït molt a Collserola i actualment és gairebé inexistent. Això, sumat a l’arribada de la vespa asiàtica fa cinc anys, ha fet que la població d’abelles a la zona hagi disminuït encara més. El projecte Melvida, de l’abellaire Eric Barbero, és l’únic que té el segell Producte de Collserola, i té com a objectius recuperar l’abella negra, l’autòctona a la serra, i també apropar el món d’aquests insectes a la societat.

L’abella negra, la reina dels pol·linitzadors

L’apicultor Eric Barbero té 12 apiaris al Parc Natural de la Serra de Collserola i vol repoblar-la amb l’abella negra. “És un insecte que té una efectivitat pol·linitzadora d’un 90-95 %”, explica. “Això vol dir que si hi ha més abelles, hi haurà més flors; si hi ha més flors, hi haurà més aliment, i si hi ha més aliment, més fauna“.

Visites guiades per conèixer el món de les abelles

Obrir una arna i veure com les abelles elaboren la mel o on guarden les cries per protegir-les són alguns dels coneixements que es poden adquirir en una de les visites guiades de Barbero, que vol fer arribar l’apicultura a tothom. “Hi ha una reina per arna i pon 2.000 ous al dia. De cada cel·la hexagonal en naixerà una abella 21 dies després de la posta”, relata Barbero, que afegeix: “Com a curiositat, les abelles noves que neixen són una mica més blanquetes perquè no els ha tocat el sol, i són les encarregades de produir la famosa gelea reial, que serà l’aliment exclusiu de la reina”.

Amenaça de la vespa asiàtica

Aquest món perfectament organitzat ha rebut la invasió de la vespa asiàtica fa cinc anys a Collserola i això ha fet disminuir, juntament amb la sequera, la producció de mel de l’Eric en un 30 %. Tot i que ha instal·lat un sistema d’arpes per evitar que la vespa ataqui les abelles davant dels ruscs, la pressió per part d’aquest depredador segueix sent molt intensa, especialment a finals de setembre, quan la vespa asiàtica obrera està acumulant proteïna per alimentar les futures reines que s’enterraran sota terra i sortiran al febrer. La vespa vel·lutina obté la proteïna que necessita de l’abdomen de les abelles, les papallones i altres insectes.