Àpats saludables per dinar de tàper de dilluns a divendres

Ara que s'han acabat les vacances, és el moment de recuperar hàbits com llevar-nos amb alarma, anar a dormir aviat o fer el tàper per a l'endemà. Ara bé, cuinar plats per a cinc dies no és tan fàcil com sembla, i més si hem d'anar amb compte de no repetir receptes i fer plats saludables.

Gemma Del Caño, Especialista en Nutrició i Seguretat alimentària , ens explica quins són els aliments que no ens poden faltar a nostres carmanyoles i ens recomana un menú setmanal de cinc plats saludables perquè no se'ns acabin les idees. E l primer que hem de tenir en compte quan ens fem el tàper diari és assegurar-nos que la part principal del nostre plat sigui una base de vegetals (poden estar cuinats al forn, crus, bullits o en crema). Una altra consideració és no deixar-nos la part proteica: "És molt important per a la gana i així quedar-nos satisfets amb el dinar". Ja sigui animal o vegetal, sempre has d'afegir proteïna al plat:ous, gambes, heura, pollastre, tofu...

Per altra banda, la nutricionista recomana que tinguem present menjar un complement energètic per evitar l'ansietat de la tarda. Des de cereals integrals, fruits secs o llegums fins a greixos saludables com l'alvocat o les olives.