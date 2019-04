15 anys del tramvia metropolità de Barcelona amb l'ull posat a ampliar la xarxa.

TRAM, empresa concessionària de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va entrar

en servei llaura fa 15 anys i s’ha consolidat comun important mitjà de transport dins de la Regió

Metropolitana de Barcelona, millorant la mobilitat de els persones usuàries del transport

públic. Amb dues xarxes - Trambaix i Trambesòs- i gairebé 30 quilòmetres en servei, el tramvia

ha millorat la connexió de les ciutats per els quals discorre i ja ha realitzat més de 330 milions

de viatges durant els quinze primers anys de funcionament.

El sistema tramviari està format per un total de 29,2 km de xarxa, 6 línies, 56 parades i 41

tramvies completament adaptats als personis amb mobilitat reduïda. La xarxa Trambaix

circula pels municipis de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat,

Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat. La xarxa Trambesòs

dóna servei als veïns de Barcelona, Badalona i Sant Adrià de Besòs.

La construcció dels línies del tramvia ha comportat una inversió de 563.400.000 d’euros

distribuïts en 300.400.000 d’euros en la xarxaTrambaix i 263 milions d’euros en la xarxa

Trambesòs.

L’any 2018 el Tramvia de Barcelona va realitzarmés de 29 milions de viatges, un 4,03% mésque

l’any anterior.

Humberto López Vilalta, director general del TRAM, explica que, malgrat la desconfiança en els seus inicis, la proposta ha tingut èxit perquè s'ha demostrat que no té res que veure aquest model amb el qual hi havia a Barcelona en els anys 70.

Conforme a la unió del TRAM per la Diagonal Humberto s'inclina feia un projecte favorable "un projecte que ajudarà a donar un millor servei a la ciutadania". La saturació en hores punta és un altre dels temes a solucionar "el tramvia és un mitjà d'alta capacitat, i les nostres estacions estan preparades per a rebre tramvies dobles sense cap problema ni cost addicional."