Any nou xinès 2023, l’any del conill

Tot a punt per a l’any nou xinès 2023 a Barcelona! Arriba la celebració de la festa més important per a la comunitat xinesa en què participen entitats catalanes i xineses com l’Associació d’Artistes Huaxing, la Fundació Institut Confuci de Barcelona i Casa Àsia. Tal com passa a Occident per Nadal, allà es reuneixen amb la família i fan grans àpats per celebrar l’arribada de l’any que no coincideix amb l’arribada de l’any nou d’occident.

Al calendari xinès, el 22 de gener del 2023 comença l’any 4721, l’anydel conill a l’horòscop xinès i el dia abans, el 21 de gener, es fa una gran celebració a Barcelona. Fins al 4 de febrer hi haurà programades diverses activitats. T’expliquem tot el que hi ha previst a la ciutat amb motiu de l’Any nou xinès 2023!

Segons el seu calendari, correspon a l’any del conill. Quines curiositats amaga aquesta paraula?

De vegades, paraules aparentment ben senzilles resulten més riques que no es pensa. Conilln’és una. És una paraula popular però que conté, a més del seu significat més generalitzat —el del mamífer rosegador d’orelles llargues, més petit que una llebre—, altres accepcions no tan conegudes.

Què sabem del primer “conill”?

El primer conill del qual tenim notícia prové del llatí, en concret, de CUN?CULU. A partir d’aquest mot i, segons estudia la gramàtica històrica, podem desentrellar com es va formar conill.

Les celebracions de l’Any Nou Xinèss’allarguen durant 15 dies (del 21 de gener al 4 de febrer) i cada dia té un significat diferent. Per això el programa de l’Any Nou Xinès a Barcelona també te la mateixa durada i diferents punts de la ciutat acolliran activitats obertes a la participació ciutadana, enfocades en diferents àmbits de la cultura xinesa, llengua, tradicions, folklore, entre altres.