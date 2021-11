Fa dies que es parla de la possibilitat que aquest hivern es produeixi una apagada elèctrica global a Europa. Antonio Turiel és doctor en física teòrica i investigador del CSIC, i ens recomana calma: “Sí, calma i tranquilitat. A Espanya no veig cap possibilitat que es pugui produir el problema que sí tenen al centre d'Europa. Allà tenen un problema complexe perquè han integrat molts països en una xarxa elèctrica, i tenen un problema d'estabilitat molt seriòs. El problema d'aquests països, sobretot del centre d'Europa, és que han crescut molt ràpidament i la seva xarxa s'ha tornat inestable, i això pot donar problemes de pujades de tensió, però a gran escala. Aquestes pujades poden ser molt destructives, podria destrossar sub estacions, i la reparació d'això no és ràpida, es requereix de dies fins i tot més d'una setmana. Però com dic són sobretot països com Alemanya, Suïssa i Àustria. Ara estan més preocupats perquè quan es tenen problemes elèctrics fem servir centrals de gas de cicle combinat, però com que ara no estem massa segurs si tindrem tot el gas que necessitem, això és un perill, ens podria faltar potència” Què pensa el nostre expert sobre les imatges que s'han vist aquests dies de gent comprant espelmes, suministres, etc... : “Jo els diria que jo, que conec molt bé el problema, no compraria res de tot això. El que passa és que tot això es combina amb un altre problema que tenim, que és el del suministrament d'altres productes, i el que s'està fent és estressar cadenes de suministrament que ja estan estressades. Jo diria que cal guardar calma. Potser a finals d'hivern podria haver un petit problema a Espanya de falta de gas, però res a veure amb una manca important de suministrament... i aquestes coses sempre han passat, quan va venir la Filomena va faltar la llum durant unes hores. Penso que hi ha hagut massa alarmisme i que no s'ha explicat res el que passa a altres països. Que quedi clar que aquí no tenim els problemes que poden tenir països com Àustria o a Alemanya. I, evidentment, la pandèmia fa que ens sentim més vulnerables.