Antonio José i el seu nou treball 'Sin Buscarte'

Esta canción es la presentación del nuevo proyecto de Antonio José que, según el entorno del artista, entrega "Una canción pura y delicada dónde el artista sigue en su evolución musical a una producción moderna que respeta la esencia artística de Antonio José, y poniendo el foco en sus letras que atraviesan nuestro corazón. El cordobés retrata un amor inocente construido desde la confianza y la transparencia. Desde el estribillo que retumba en nuestra cabeza: “Solo dime a dónde vamos…” hasta los obstáculos que rompe un amor cándido convierten esta canción en un grito de esperanza que refleja los caprichos de la vida, que te regala cosas cuando menos las esperas".



Entre concierto y concierto el cordobés nos sorprende con esta canción que rebosa positividad y alegría en un marco de una historia de amor inesperada que, como todo en la vida, llega cuando menos lo espera y normalmente cuando no lo buscas. Y es que Antonio José no para de trabajar y aventurarse en nuevas oportunidades. Destaquemos que además es el encargado de dar voz a la nueva cabecera de la undécima temporada de la teleserie “Amar es para siempre”. Así el artista andaluz coge el testigo de Chenoa, que interpretaba la sintonía desde 2019.





El guanyador de la tercera edició de "La voz" canta per primera vegada en català amb l'adaptació de "Tengo un corazón", del seu quart disc, "Senti2", publicat l'any 2016, i inclosa recentment en un recopilatori de grans èxits de l'artista. El cantant cordovès deixa la pell en tot el que interpreta i té el do innat de commoure només amb la veu, una virtut que ostenta des que era molt petit i que el va dur a representar Espanya al Festival de la Cançó d'Eurovisió Júnior del 2005, amb només deu anys. La seva balada d'amor apassionat amb el cor de protagonista no podia faltar en aquesta edició de La Marató.