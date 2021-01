Un antiviral produït a Espanya és 100 vegades més potent contra la covid que els tractaments actuals

L'antiviral que investiga l'empresa espanyola Pharmamar podria ser el primer d'una nova generació de fàrmacs dirigits a controlar a pandèmia de la covid-19. La revista «Science» va publicar ahir els resultats d'un estudi preclínic la conclusió del qual és definitiva: «Creiem que les nostres dades i els resultats positius inicials de l'assaig clínic de PharmaMar suggereixen que la plitidepsina (aplidina) ha de considerar-se seriosament per a assajos clínics per al tractament de covid-19».

En pacients, de moment només s'ha emportat l'assaig clínic en fase II Aplicov-PC, per al tractament de pacients adults amb covid-19, que requereixen ingrés hospitalari, amb bons resultats de seguretat i eficàcia.

A La Linterna Catalunya hem parlat sobre aquest tema amb el doctor Salvador Macip, investigador a la universitat de Leicester i professor de ciències de la salut de la UOC. "és una bona notícia. Vacunes tenim ja unes quantes. Ha estat més fàcil trobar una vacuna que no un medicament que ens ajudi amb els símptomes." explica Macip

Les proves ja estan en marxa i Macip ens diu que "és un estudi molt sòlid que cal tenir en perspectiva. Les proves han funcionat molt bé en ratolins de laboratori i ara cal provar-ho en humans, però cal ser prudent, altres medicaments, com el rendesivir, sobre el paper era molt prometedor però després en els assajos clínics amb humans no ha anat tan bé.

Com funciona?



Aquest medicament es basa en la plitidepsina. La Plitidepsina actua sobre aquests mecanisme cel·lulars dels quals el virus s'apropia i impedeix que el virus es reprodueixi. És com si el virus necessités una 'fotocopiadora' per a replicar-se dins de la cèl·lula i la plitidepsina bloqueja aquesta fotocopiadora. Macip ens explica que" la majoria de fàrmacs que s'estan estudiant contra la covid ja existeixen. aquest es basa en la plitidepsina que és un antiviral que produeixen uns animals d'origen marí mediterranis i que l'avantatge que té és que es pot aplicar en concentracions molt baixes i per tant els efectes secundaris serien mínims." explica l'expert.

La gran pregunta que ens podem fer és... quan podria estar disponible si tot va bé? Salvador Macip respón que "En condicions normals aquests assajos trigarien anys, en aquesta situació en la qual ens trobem i amb la rapidesa que s'està actuant en mesos podem tenir ja uns primers resultats." conclou