Anem cap a una setmana laboral de quatre dies?

Els sindicats han donat la benvinguda al debat obert per vicepresident segon de l'executiu perquè creuen que el procés de digitalització de l'economia facilita la reducció del temps de treball. "Per molt que diguin els governs i ministres, es un debat imparable. Si hi posem fre, serà pitjor", ha dit el secretari general de la UGT a Catalunya Camil Ros, en una roda de premsa aquest dilluns.

Per parlar d'aquesta setmana laboral de quatre dies a La Linterna Catalunya hem parlat amb la Cristina Torre secretària d'acció sindical de comissions obreres de Catalunya

Seria possible una setmana laboral de quatre dies?

Cristina Torre: Tot és possible si ens hi posem, el debat està més en la reducció de la jornada laboral. Els processos de digitalització ens permetran fer la mateixa feina amb més rendiment i menys hores de treball. També necessitem repartir el temps de treball per poder abordar el nostre temps de vida.

Com es plantejaria aquesta reducció per aprofitar el temps i per fer aquesta cohesió de feina-treball?

Cristina Torre: Aquesta reducció s'ha de fer molt vinculat a la realitat sectorial. Tenim treballadors i treballadores essencials que treballen quan el conjunt de la societat fem festa.

Les empreses contractarien a més gent per reduir aquestes jornades?

Cristina Torre: Hi ha tota una sèrie d'atencions que la robotització O la digitalització no podrà substituir, però hi ha alguns que sí. No sé fins a quin punt es podran automatitzar, en definitiva ha de ser un pacte un social. Tots podem gaudir millor de la nostra vida personal i en temes de gènere, haurien d'estar més compensat el treball productiu i el reproductiu.

Sigui com sigui sembla que el debat social, polític i econòmic és a sobre la taula.