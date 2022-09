Anar a la muntanya amb seguretat: com preparar-te i què fer en cas d'imprevist

L'estiu és l'època de l'any en què es fan més rescats de muntanya i a finals de temporada és quan hi ha més casos d'hipotèrmia a causa dels canvis sobtats de temps i la caiguda de les temperatures.

Què cal tenir en compte abans de sortir?

Preparar-se: per fer muntanyisme cal entrenar-se i informar-se.

Planificar: tenir en compte el nivell del grup i sobretot dels més febles.



Dificultat i durada: consulteu les guies i el mapa del recorregut. Comproveu la distància, el desnivell i l'orografia del terreny per adaptar-la a tot el grup, especialment si aneu amb infants.



Previsió meteorològica: informar-se de les condicions i l'evolució del temps. Pots trobar-la a Meteomuntanya, ofert pel Servei Meteorològic de Catalunya i la FEEC. Si es preveu mal temps, "deixar la sortida per a més endavant".



Equip i material adequat: portar roba que protegeixi del vent i de l'aigua, com un forro polar i una jaqueta impermeable. També recomanen dur una manta tèrmica per a un cas d'emergència.



Els experts fan atenció especial a aquests dos últims punts, perquè en aquesta època de l'any són freqüents els fenòmens meteorològics puntuals, com ara episodis de calamarsa, fort vent, i fins i tot neu, que fan caure sobtadament les temperatures i sorprenen els excursionistes sense la roba adient.

Entre l'equip imprescindible també cal dur un llum frontal, menjar, aigua i el mòbil amb la bateria carregada.

No anar sol : en tot cas, sempre informar altres persones del recorregut i de l'horari previst



Anar acompanyat d'un professional, si hi ha cap dubte sobre la dificultat del recorregut o el nivell del grup.



Durant la marxa

Tot va bé? Ens hem d'assegurar que no hi ha indicis de fatiga al grup, que els horaris i el recorregut s'estan complint com estava previst i que l' estat del temps és estable i com esperàvem. Si no es veu clar, girar cua.



Feu cas de les senyalitzacions de perill.

No perdre de vista ningú: manteniu sempre el contacte amb les altres persones del grup.



Orientació: f ixem-nos en punts de referència al llarg del recorregut.





Menjar i beure sovint : hidrateu-vos sovint i mengeu aliments energètics.



Si teniu fred, no deixeu de caminar.

Si es fa fosc o hi ha boira no sortiu dels camins senyalitzats.









En cas d'accident

Calma: recordar el protocol PAS: Protegir, Avisar i Socórrer.



Trucar al 112: què hem de dir:

Quants accidentats hi ha i l' edat .



Lloc de l'accident. Es pot enviar la geolocalització amb el mòbil.





Com està l'accidentat: està ferit? Està conscient? Li surt sang? Respira?



Quin temps fa al lloc de l'accident.

Mentre esperem ajuda:

No moure el ferit, excepte en cas de perill imminent.



Cobrir-lo per abrigar-lo o protegir-lo del sol.



No donar-li menjar ni beure.



Es pot comptar amb els refugis de muntanya i els refugis de les entitats excursionistes que hi ha repartits per Catalunya, on "sempre hi ha aixopluc, fins i tot si l'establiment està fora de temporada", sempre hi ha una cambra oberta per guarir-se. En alguns hi ha també emissores per comunicar-se amb els serveis d'emergències.

Si voleu més informació, podeu consultar les pàgines de Protecció Civil, Bombers de la Generalitat i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.