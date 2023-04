Amics de la Rambla, molt decebuts amb les obres que s'estan fent

L'associació Amics de la Rambla considera que algunes de les millores que s'han fet els darrers anys al passeig són “petits pegats”, que no han aconseguit revertir la imatge de deixadesa que s'hi respira”. L'entitat ha fet públic el seu informe anual en que ha detallat alguns dels punts que considera més problemàtics i que necessiten actuacions urgents. Parlem amb el senyor Fermí Villar, que és el president d'Amics de la Rambla, qui ens explica que: “hi han moltes coses que no ens agraden. Les que més ens preocupen són desnivells de panots o del marge de la vorera central, que la gent por ensopegar quan, per exemple, surt del metro del Liceu. Allà es correr el risc de ensopegar i caure. I de fet hi han caigudes. Són moltes coses. Tot això s'havia estudiat abans de fer la reforma, però el problema és que l'Ajuntament ha utilitzat el comodí de la reforma per dir que quan es faci la reforma s'arreglarà tot. Però hi ha coses que porten anys i anys esperant, i després, quan per fi arriba la reforma, el primer tram on ha arribat, s'han trobat coses que estaven encara més endarrerides, per exemple el subsòls. La Rambla està molt abandonada. I es necessitarà molta més despesa i molt més temps. Recordem que aquestes obres van començar per la nostra pressió, per estar constantment insistint. Però si comparem el ritme de treball amb altres obres que són projectes del govern municipal actual, no hi ha color. I només estem parlant de la primera de les cinc fases en les que s'ha dividit tota l'actuació. Una fase que no són ni dos cents metres en línia recta i que s'està fent amb molt poca inversió. Una obra que va començar a l'octubre, i ja va amb retard”