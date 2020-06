Amb quina rapidesa i fiabilitat pot arribar una vacuna contra el coronavirus al mercat?

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom, ha demanat aquest dilluns augmentar la producció de dexametasona després que un estudi de la Universitat d'Oxford confirmés que aquest esteroide que s'utilitza com a antiinflamatori i immunosupressor redueix un terç la mortalitat dels pacients greus de covid-19. El director general de l'OMS ha dit que el resultat de l'estudi és un motiu per "celebrar" i ha demanat augmentar la producció dexametasona per poder fer-ne una distribució "ràpida" i "equitable" arreu del món. "És una medicina que no és cara i hi ha molt productors arreu del món, per la qual cosa confiem que se'n pugui accelerar la producció", ha dit.

En una roda de premsa, Tedros Adhanom ha demanat "solidaritat" i "prioritzar" l'oferta de dexametasona a aquells països que tenen un alt nombre de pacients "crítics", però alhora ha reclamat que hi hagi disponibilitat d'aquesta medicina per tractar altres malalties.

A més, el director general de l'OMS ha subratllat que "la dexametasona només s'ha d'utilitzar per a pacients severs o crítics i sota supervisió mèdica".

Ha mutat el virus?

"Els virus no s'estan mai quiets, van adquirint petites mutacions. El virus que està circulant ara per la Xina té petits canvis però una vacuna continuaria sent estable." Explica Salvador Macip, investigador molecular de la universitat de Leicester i professor de ciències de la salut de la UOC, "Tot indica que aquest virus és molt estable i no variarà en anys."



Quant temps es triga a fabricar i distribuir una vacuna de manera massiva?



"La vacuna de la universitat d'Oxford està ja en fase 3, l'última abans de procedir a la seva producció." ens diu Macip "El curiós i insòlit d'això és que abans fins i tot de saber si funciona o no, ja hi ha farmacèutiques que l'estan fabricant ara. És una jugada una mica arriscada però es guanyarà molt temps si aquesta vacuna d'Oxford passa l'última prova."