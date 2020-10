Amazon revela One, un sistema de pagaments biomètrics per a botigues que escaneja el palmell de la mà

Eduard Porta és expert en comunicació i tecnologia mòbil i cada dimarts, en La Llanterna Catalunya, ens explica les novetats del món del silici.

Aquestes són les d'avui.

Amazon desvetll One, un sistema de pagaments biomètrics per a botigues que escaneja el palmell de la mà



El gegant estatunidenc ha donat a conèixer Amazon One, una tecnologia de reconeixement biomètric que escaneja el palmell de la mà per a identificar a l'usuari i accelerar tant el processament de pagaments electrònics com l'accés a recintes.

L'escaneig es realitza a una certa distància, buscant patrons en la textura de la pell i la disposició de les venes de l'usuari per a identificar-lo. Aquestes dades no s'emmagatzemen en el dispositiu de lectura, sinó que s'envien xitratges a una "zona segura" en els servidors de Amazon.



Microsoft presenta el Surface Laptop Go, un portàtil petit i lleuger disponible des de 629 euros



Surface Laptop Go, és el més petit i lleuger de la família. També és el més econòmic de la gamma de portàtils, perquè es posarà a la venda a Espanya a partir del 27 d'octubre des de 629 euros a la botiga de Microsoft.

Amb una pantalla tàctil PixelSense de 14,4 polzades, un processador Intel Core i5 de 10a generació amb una freqüència de turbo màxima de 3,60 *GHz, 4 o 8 GB de RAM i només pes 1,1 kb.



El reproductor Chromecast amb Google TV, es fa oficial al costat del nou altaveu Nest Àudio



El nou streamer de Google dóna diversos girs de tornada a la fórmula Chromecast, ja que el seu nou dispositiu no sols permet reproduir continguts en des del telèfon mòbil, sinó que és un reproductor complet en si mateix. I a més, ara ve amb el seu propi comandament a distància per a no haver d'usar un telèfon intel·ligent.

Chromecast amb Google TV ja es pot reservar amb un preu de 69 euros.

D'altra banda, Google ha presentat un nou altaveu intel·ligent. El Nest Àudio promet uns baixos fins a un 50% més forts que en el Google Home i una qualitat acústica dràsticament superior gràcies a una cura treballo d'enginyeria, tot això mentre brinda les típiques funcions de reconeixement de veu mitjançant Google Assistant.

La nova incorporació al catàleg d'altaveus intel·ligents de Google està disponible per a la seva reserva amb un preu de 99 euros.



Google revela el Píxel 5, amb Snapdragon 765G i càrrega inversa



Google ha renovat la part més elevada del seu catàleg telefònic amb l'anunci del Píxel 5. Les seves especificacions ho situen en la gamma mitjana-alta, amb una cambra molt superior a la mitjana i actualitzacions d'Android garantides durant tres anys.

el Google Píxel 5 inclouen una pantalla FEU OLOR de 6 polzades, un processador Snapdragon 765G amb 8 GB de RAM i una construcció en alumini reciclat que brinda protecció a nivell IP68. I connectivitat 5G.