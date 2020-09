Eduard Porta és expert en comunicació i tecnologia mòbil i cada dimarts, en La Llanterna Catalunya, ens explica les novetats del món del silici.

Aquestes són les d'avui.

Microsoft compra ZeniMax Mitjana, matriu de Bethesda Softworks per 7.500 milions de dòlars



Microsoft va anunciar la setmana passada un dels moviments més importants en la història de la indústria del videojoc, la compra de ZeniMax Mitjana, matriu de Bethesda Softworks, per 7.500 milions de dòlars (6.380 milions d'euros) que han estat abonats en efectiu.

La compra, es va anunciar un dia abans de posar en marxa la campanya de reserves de Xbox Sèries

Amb aquesta adquisició Microsoft es fa propietària de franquícies molt importants (The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Doom, Dishonored, Prey, The Evil Within, Quake i Rage)

I mes important són els 8 estudis que s'incorporen ademas del motor*grafico Aneu Tech

(Bethesda Game Studios, aneu Programari, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog i Roundhouse Studios)



Samsung presenta el Galaxy S20 FE des de 659 euros



Samsung creix amb la presentació del Galaxy S20 FE (Fan Edition), que estarà disponible a Espanya el pròxim 2 d'octubre amb versió 4G i 5G. El mòbil es mostra com una variant més econòmica de la sèrie Galaxy, alguna cosa que aconsegueix amb algunes retallades respecte als seus germans majors, el Galaxy S20 i el Galaxy Noti 20.



El Samsung Galaxy S20 FE ens descobreixen un telèfon intel·ligent amb un panell de 6,5 polzades en FHD, HDR10+ i una taxa de refresc de 120Hz. El processador triat per al model 5G és un Qualcomm Snapdragon 865, mentre que la variant 4G usa un Exynos 990. Tots dos estan acompanyats de 6 o 8 GB de RAM i 128 o 256 GB d'emmagatzematge intern ampliable mitjançant microSD de fins a 1TB.



Amazon anuncia Luna, un servei de jocs en *streaming que ofereix accés al seu catàleg amb una subscripció



Amazon entra en la sorra dels serveis de jocs en streaming amb Luna. Luna usa la capacitat i escala de Amazon Web Services per a transmetre el seu catàleg de títols sense necessitat de descàrregues ni actualitzacions i inicialment estarà disponible en Fire TV, PC, aplicacions web per a iPhone i iPad i “aviat” arribarà a Android.

La subscripció Luna+ es posarà en marxa amb un preu de llançament de 5,99 dòlars al mes que es mantindrà durant la fase d'accés anticipat, brindant als clients l'opció de jugar a tots els títols disponibles en el servei des de dos dispositius de manera simultània a una resolució de 1080p i 60 FPS. El 4K arribarà més endavant.



Nintendo deixa de fabricar la família de consoles portàtils 3DS



Nintendo ha enviat un comunicat per a confirmar que la família de consoles portàtils 3DS ha deixat de fabricar-se a tot el món. Això significa que per primera vegada des de 1989 la companyia japonesa és el responsable d'una única plataforma: Nintendo Switch.