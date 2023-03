Alt risc d'incendis a Catalunya les properes setmanes

La sequera a Catalunya està portant els boscos al límit. Amb la pujada de les temperatures en qualsevol moment pot declarar-se un incendi de grans dimensions, però no només així, sinó que el clima ja està complicant les tasques de prevenció que es realitza cada hivern. Els embassaments es troben al 27% de la seva capacitat, i els punts d'aigua que poden utilitzar els bombers en cas d'incendi també es ressenteixen. Aquest cap de setmana hi ha hagut un incendi a la Vall d'Aran que ha afectat 150 hectàrees. 19 comarques del centre i del sud de Catalunya ja estan en una situació de risc alt d'incendi. I també hem de recordar que des del 15 de març i fins al 15 d'octubre, ja es vigent la prohibició d'encendre foc a zones boscoses. L'any 2022 es van declarar a Catalunya un total de 644 incendis que van afectar unes 6000 hectàrees forestals i 939 de no forestals. La comarca més afectada va ser La Noguera, després el Bages. L'Alt Empordà també va patir força. Parlem d'un mes de març on ja hi han hagut molts avisos d'incendi, més de 430 que dupliquen els 200 que es van produir al 2022. Els experts alerten que l'estat dels boscos pot propiciar que el proper estiu esclatin incendis importants. Ja no cal esperar al mes de juny per activar la prevenció d'incendis, sinó que a les alçades d'any en les que ens trobem, al mes de març, la feina de prevenció ha de ser total degut a la combinació d'altes temperatures i manca d'aigua.