Alerten per un brot de tinya a les perruqueries: Què és i d’on ve?

Analitzem amb una dermatòloga les característiques d'aquest brot, que s'ha propagat per "la freqüència setmanal que demana mantenir un pentinat degradat a la moda"

Alerta per l’augment de casos d’infeccions amb el fong conegut com a tinyaa les perruqueries i barberies de Barcelona. Es tracta d’un fong que apareix al cap i que és altament contagiós. Ahir mateix l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia va emetre un comunicat en què atribuïa aquest augment a la moda dels pentinats degradats i rasurats.

En un comunicat, l’acadèmia atribueix la propagació de la infecció directament al rasurats i indica que la via de contagi són maquinetes d’afaitar que no han estat correctament desinfectades. Per saber què és exactament la tinya, com s’encomana i d’on ve dijous parlem amb Andrea Combalia, dermatòloga especialista en Tricologia a Hospital Clínic de Barcelona

Què és la tinya?

La tinya es manifesta clínicament quan apareix una alopècia sobtada al cap, que pica o produeix descamació, així com una inflamació a la zona. Com a conseqüència, podem notar supuració al cuir cabellut, dolor i febre.

Combalia ha explicat que “en fer la història clínica dels pacients, hem detectat un patró repetitiu de nois que van a la barberia cada dues setmanes per mantenir el pentinat degradat de moda. La majoria de casos tenen en comú aquest atribut”.

D’on ve el brot?

Per analitzar l’augment de casos de tinya, un grup de dermatòlegs ha pres de referència casos clínics des del 2021, registrats per l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia. Han conclòs que els brots es vinculen a contagis en perruqueries per maquinetes infectades. Per això Moretó posa èmfasi en “mantenir les mesures higièniques per desinfectar totes les eines”, i una bona manera és que “abans i després de cada tallada de cabells s’utilitzi un esprai desinfectant, que a la vegada lubrica les màquines i conseqüentment n’amplia la potència”.

El fong causant en la majoria d’aquells casos va ser el “Trychophyton tonsurans”, que es correspon al seu torn amb la tipologia habitual a les tinyes del cap, una malaltia catalogada com a “altament contagiosa”. L’estudi revela que el perfil d’infectats respon, en la majoria de casos, a nens de 6 mesos a 12 anys.

Perquè es propaga la infecció?

La tinya afecta de forma generalitzada els nois, segons els dermatòlegs, per la relació amb una moda internacional “el manteniment de la qual suposa acudir a la perruqueria amb freqüència setmanal” per “tallar-se els cabells de les zones occipital i temporal, mitjançant degradat o rasurat”, una qüestió que opinen que “pot haver afavorit el contagi de la tinya a través de maquinetes elèctriques infectades”.

Tal com ha explicat aquest dermatòleg, “és probable que el material de contaminat rasurat s’estigui