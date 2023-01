Alerten de la captura d’eriçons a Montjuïc: “Hi ha gent que els agafa i se’ls queda”

Els eriçons tornen a habitar la muntanya de Montjuïc després de desaparèixer-ne ara fa uns 30 anys. És una bona notícia fruit d’un programa de biodiversitat municipal engegat el 2018 que actualment es troba amb un fet inesperat: ciutadans que s’enduen eriçons. Ho constata l’associació Galanthus, que col·labora en la conservació d’aquests animals a Barcelona. Un dels tècnics que hi treballa, Sergi Garcia, detalla que és un fet que “passa freqüentment”.

Des de Galanthus apunten que hi ha gent que “els agafa per quedar-se’ls”, mentre que n’hi ha d’altres que “ho fan amb bona voluntat” perquè se’ls troben i desconeixen que viuen a Montjuïc. En aquest últim cas, segons Garcia, hi ha gent que “els porta a una clínica veterinària” perquè els facin una revisió i després habitualment van a parar al Centre de Fauna de Torreferrussa. Com que molts dels eriçons que viuen a Montjuïc estan marcats, truquen a Galanthus perquè els vagin a recollir: “Els haig d’anar a buscar i tornar a portar a Barcelona”, explica Sergi Garcia.

“Hem de conviure amb aquests animals”

Des de Galanthus insisteixen en la necessitat de conscienciar la ciutadania que si veuen un eriçó no l’agafin. “És un animal salvatge”, recorda Sergi Garcia: “Si te’l trobes, el mires i el deixes perquè és un animal de la muntanya”. Algunes de les persones que en veuen és perquè van passejant el gos i, en veure’ls, els agafa. L’ordre de Sergi Garcia és clara: “Deixa’ls”.