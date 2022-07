25 ajuntaments de Catalunya han patit phishing enguany

Aquesta setmana hem sabut que més de 25 ajuntaments de Catalunya han estat estafats cibernèticament patint, en total, unes pèrdues de patrimoni monetari públic de més de 8 milions d'euros. Malauradament, no és una notícia aïllada perquè el phishing és una pràctica cada cop més freqüent. Per obtenir més informació i així combatre aquesta activitat fraudulenta, parlem amb en Josep Albors, director d'investigació i conscienciació a ESET Espanya, una empresa de ciberseguretat: "el phishing és una suplantació d'identitat que els ciberdelinqüents fan servir per enviar algun tipus de document fals a qualsevol persona o institució i així, que sembli un document o correu oficial. Últimament, han depurat les seves tècniques Per exemple, demanen una confirmació de les credencials del correu electrònic, les dades bancàries o inserir arxius adjunts que són els que duen els virus. Des del confinament, el registre de casos de phishing ha augmentat, ja que han millorat les seves eines. Tenim la creencia equivocada de que aquests casos de phishing són fàcils de detectar perquè solen haver errades greus d'ortografia o logotips que no concorden amb l'original de l'empresa o servei que suplantes. El cert, però, és que són molt perfeccionistes: creen pàgines web de les empreses que s'assemblen molt a les legítimes, insereixen una sèrie d'enllaços perquè no t'adonis des d'on s'ha enviat i ara redacten en multitud d'idiomes perfectament; per exemple, hem vist nombrosos casos de phishing amb correus en català correctíssim. Fins i tot, hem investigat casos on els ciberdelinqüents estudien prèviament la vida privada dels treballadors a les xarxes socials per, després, enviar un correu més personalitzat però igual de fraudulent. Les empreses han de revisar que els correus que arriben s'esperen i s'ha de preguntar si el remitent tramet uns arxius en un format típic com pot ser un .zip. Si hem patit un cas de frau, no se sap si ens retornaran els diners o no. Depèn de la rapidesa amb què es denuncia i les petjades que hagin deixat els ciberdelinqüents".