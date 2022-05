Això és el que sabem sobre la Verola del Mico

El ministeri de Sanitat ha detectat 23 casos de verola no humana i ara està analitzant si es tracta de la del mico. Si es confirmés, se sumarien als 7 que dimecres es van notificar a la Comunitat de Madrid. A Catalunya, ara per ara, no s'ha detectat cap cas. Tot i això tenim moltes preguntes sobre aquesta malaltia, que li traslladem al doctor Xavier Martínez que és cap de medicina preventiva i epidemiologia de l'hospital de la Vall d'Hebron: “Ara mateix no hi ha motius per preocupar-se. Qualsevol infecció nova que apareix pot provocar preocupació, i més tenint en compte els antecedents d'on venim, però actualment amb la informació que tenim d'aquesta malaltia, que ja era una malaltia coneguda, però molt poc freqüent, ara per ara no ens hem de preocupar. Aquest virus té dues formes de transmissió: Per una banda amb un contacte directe i mantingut amb la pell de les persones infectades, i per un altre banda per les gotetes respiratòries, les que generem quan parlem, quan respirem, i que requereix que s'estigui molt a prop de la persona infectada. A hores d'ara la transmissió persona a persona és anecdòtica. Respecte a la Covid, podríem dir que una de les principals diferències és que el contacte pell amb pell no és un mecanisme transmissor de Covid, i en canvi si ho és per la verola del mico. El Covid es transmet principalment per aerosols, en el cas de la Verola del mico ha d'haver un contacte molt més proper. Són dues malalties que tenen mecanismes de transmissió molt diferents. Ara mateix l'únic mecanisme definitiu per saber si algú està infectat o no, són les proves microbiològiques que es pugui fer. Els símptomes de la Verola del mico són símptomes molt comuns amb un refredat o una forta grip comú: febre, mal de cap, aquest “trancazo” que tenim a vegades. Fins que no apareix l'erupció cutànea, no podem arribar a descartar que estiguem davant una infecció.