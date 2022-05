Això haurien de cobrar, com a mínim, les empleades de la llar

Aquells que tinguin contractada una persona treballadora de la llar per hores, aquest any han d'estar atents a les retribucions fixades legalment. El salari d'aquestes persones s'actualitza cada any amb el salari mínim interprofessional com a referència. Aquells que l'any passat paguèssin el mínim, si encara no ho han actualitzat, es poden topar amb sancions. Avui parlem amb Fanny Galeas, Coordinadora de l´àmbit de treballadores de la LLar de CCOO, que ens explica que: “El primer que hem de dir és que si tenim algú que neteja casa nostra, l'hem de tenir regularitzada. Primer se l'ha de donar d'alta a la Seguretat Social. El salari d'aquesta persona ha de ser de 1000 euros al mes per 40 hores a la setmana. Això vol dir que els empleats de la llar han de percebre un mínim de 7,82 euros bruts per hora treballada. Actualment això no està passant, tenim problemes perquè moltes famílies no estan pagant aquest salari mínim, i més amb dones que no tenen documentació. I ens trobem també casos de dones que estan contractades, al seu contracte diu que estan guanyant mil euros, però no reben aquesta quantitat en realitat, és un acord entre la família i la treballadora, que no té cap opció de treballar, diu que si, i hi ha dones que guanyen 700 euros per una jornada laboral completa. És difícil arribar a solucionar aquestes problemàtiques des de inspecció de treball perquè es tracta de domicilis privats, i perquè moltes d'aquestes persones, la gran majoria dones, no volen denunciar per por a quedar-se sense feina. “