Així viuen les persones amb Covid persistent

A 31 de maig encara hi ha gent que continua amb símptomes de la Covid, gent que pateix la Covid persistent. Parlem amb la Lara Toro, que és portaveu del col.lectiu d'afectats per la Covid persistent, a qui volem preguntar primer de tot com es troba : “Vaig fent. No puc dir que estigui bé del tot, no m'he curat ni molt menys, tot i que estic malalta des de la primera onada, fa més de dos anys, i no estic curada. En aquests dos anys he anat tenint símptomes diferents, hem de saber que hi ha descrits molts símptomes diferents a la Covid persistent, i el fet de tenir-ne uns al principi de la malaltia no vol dir que no puguis tenir uns altres més endavant. En el meu cas he anat variant els símptomes, he desenvolupat una malaltia auto immune, he recaigut una i un altre vegada, he tingut moments millors i pitjors... He anat a moltes consultes médiques, i això canvia la teva vida. Acabes amb l'agenda condicionada per les consultes mèdiques. Crec que la gent que pateix el mateix que jo hauria d'estar atesa a l'ambulatori, al seu metge de família, però en molts casos no tenen temps, no tenen coneixement sobre la Covid persistent, no s'ha fet la formació pertinent... hi ha moltes mancances. I també vull dir que hi ha moltes diferències territorials. No és el mateix una persona que viu a Barcelona que un altre que viu a un altre part del territori, hi ha moltes mancances en la distribució de recursos, i no tothom es pot pagar una sanitat pagada, cal inversió en tot això, perquè a més tot això afecta al teu poder adquisitiu, afecta a la teva feina, hi ha gent que ha perdut la feina, i totes aquestes mermes econòmiques s'haurien de compensar. Psicològicament tot això també és una càrrega emocional important, la malaltia, que a més no és curable, et canvia la vida, hi ha molta incertesa, a nosaltres els metges ens diuen que van aprenent sobre la marxa, i aquesta incertesa costa molt de portar. L'experiències és molt difícil, però també trobar-nos totes les persones a les que ens passa, ajuda.