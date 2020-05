Així serà el mercat immobiliari a Espanya després de la pandèmia

La situació actual està afectant particulars i a empreses i està tenint un impacte notable en tots els sectors, entre ells, l'immobiliari.

Segons les últimes dades del Consell General del Notariat, la compravenda d'habitatge a Espanya es va reduir al març un 37,5% interanual (amb 32.332 transaccions). Durant aquest mes, que va estar marcat per l'arribada imminent de la COVID-19 al territori nacional, es va començar a notar un canvi en el comportament de l'activitat.

No obstant això, el preu mitjà dels habitatges venuts en aquest període va reflectir una lleugera caiguda de tan sols 2,2%, situant-se en 1.396€/m², factor que demostra que el mercat encara té un llarg recorregut.

Si bé és cert que abans de l'arribada de la pandèmia el sector començava a mostrar signes de maduresa, s'ha passat sobtadament d'un mercat molt actiu a una activitat més moderada, la qual cosa provoca que ara els professionals immobiliaris hagin de tornar a enfocar els seus esforços a atreure als potencials compradors en un mercat en el qual, fins fa uns mesos, els habitatges en les zones cèntriques de les ciutats més ocupades com Madrid i Barcelona es venien gairebé soles.

Els experts d'Institut de Valoracions expliquen que el major repte ara per als professionals és oferir al client el que demanda facilitant-li -en la mesura que sigui possible- totes les gestions que comporta una transacció immobiliària i afrontant un important procés de digitalització. Així, l'entitat de taxació ha analitzat l'statu quo del sector a Espanya, llançant llum sobre l'impacte del *COVID-19 en el sector ara i de cara a futur.

Nous formats d'habitatge per a satisfer les necessitats de la població

Des de ja fa anys començaven a aparèixer nous formats en l'àmbit immobiliari en línia amb els hàbits de vida de la població. Models d'habitatge com el coliving o d'entorn professional com el *coworking cobraven auge donant resposta a la tan demandada “flexibilitat” de públics com l'emprenedor o els millennials. Un altre format nou que ja començava a guanyar nom és el Build-to-rent, un model que consisteix en construcció d'immobles destinats per al lloguer en lloc de venda. Ara, es preveu que aquest model continuï cobrant auge perquè s'adapta perfectament a la tendència que es planteja per al futur pròxim en el sector: més lloguer.

Davant la incertesa, més meditació per a les grans inversions

A causa de l'estat d'alarma i les mitjanes de confinament imposades pel govern, l'activitat del sector immobiliari a Espanya s'ha reduït inevitablement, encara que gràcies a la digitalització, es continuen realitzant activitats com les visites virtuals a habitatges, les valoracions automatitzades (AVM) o fins i tot el tancament de transaccions mitjançant la signatura de contractes online.

Si bé la decisió d'adquirir un immoble sol ser molt meditada, en aquest context, tot indica que el temps de presa de decisió a l'hora de fer inversions grans serà major, influint en conseqüència en el ritme de les transaccions que es venien registrant en els primers mesos de l'any.

Molt possiblement aquesta previsió incidirà amb major intensitat pel que fa a inversió estrangera, o la inversió d'habitatges destinats a segona residència. No obstant això, les previsions per al comportament dels inversors no és la mateixa. S'espera que aquest grup, que compta amb liquiditat per a invertir, sigui un factor important en la fase de reactivació del sector.