El Departament d'Educació impulsarà a partir del curs vinent un projecte pilot que permetrà que docents novells facin una estada d'un curs en centres seleccionats per fer-los acompanyament a través de mentors.

Aquest curs se seleccionaran 60 centres que oferiran aquesta experiència a partir del curs vinent, quan es podran acollir fins a 250 docents de la borsa amb menys de tres mesos d'experiència-150 a primària i 100 a secundària-. La idea és fer un testeig del projecte i decidir si s'escala a tot el sistema i de quina manera.

El projecte parteix de l'anàlisi de recerca educativa que apunta que hi ha competències que són clau i que si no s'assoleixen durant els primers dos anys després no permeten l'assoliment d'altres. També es busca millora els resultats educatius globals del sistema, la satisfacció laboral i el benestar docent. Aquesta és una pràctica que ja és una realitat a molts països euroepus. La iniciativa començarà a rodar aquest curs amb l'elecció dels 60 centres formadors. A aquests se'ls hi demana que hagin tingut alumnat en pràctiques, que tinguin una idea clara de com formar els docents novells i que despleguin les metodologies que permetin l'aplicació del projecte.

A més, es garantirà que hi hagi tant diversitat territorial com de tipologia de centres. Només poden ser centres públics per les exigències del finançament europeu, però el Departament d'Educació treballa en una experiència similar per als concertats.

En aquests centres hi haurà 85 mentors, que estaran alliberats fins a un màxima de mitja jornada lectiva. La seva tasca serà la d'acompanyar el docent novell i capacitar-lo. A més, el mentor rebrà un programa formatiu, orientacions i guies, l'acompanyament per part d'experts i participarà mensualment ten una comunitat pràctica de docents en mentoria. El projecte s'aplicarà en dos cursos i per a cada curs s'oferiran 250 places. Per accedir-hi és necessari haver superat la formació inicial de grau o màster i estar inscrit a la borsa de treball de personal docent del Docent, sense experiència o amb un màxim de tres mesos treballats.



Els que superin el programa rebran un certificat de 250 hores de formació, que tindran el mateix efecte que la superació del curs d'iniciació a la tasca docent. El docent novell cobrarà mitja jornada, ja que la seva feina pràctica com a docent serà de mitja jornada i l'altra mitja la destinarà a la formació és teòrica, a seguir tallers o a visitar altres centres per conèixer altres experiències, entre d'altres.

Aquests docents novells no formaran part de la plantilla estructural del centre sinó que seran personal extra.

es sis competències bàsiques que han d'adquirir aquests professionals novells s'estructuren en base a: Uns objectius d'aprenentatge i uns àmbit com el model educatiu i lingüístic de Catalunya.

El desenvolupament de pràctiques d'aprenentatge actualitzades.

La gestió de l'aula que fomenti la participació i el desenvolupament de l'alumnat.

L'avaluació formadora i formativa de l'alumnat.