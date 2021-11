Així és la mascareta transparent per a les persones sordes

Avui volem parlar d'un important avenç que s'acaba de presentar: la mascareta transparent que facilita la lectura de llavis, creada pel CSIC i BioInicia. Ha passat per LA LINTERNA José María Lagarón, investidador del CSIC que ens explica què es aquesta mascareta: “Primero queremos decir que es una mascarilla 100% legal. Llevamos un año trabajando en este proyecto, se nos animó desde del Ministerio de Ciencia. Había mucha presión por parte del colectivo de personas sordas, que están viviendo una pandemia al cuadrado. Cuando empezó la pandemia nosotros desarrollamos un material de filtro novedoso. Es un filtro de nano fibras, que se ha hecho expresamente para esta mascarilla, par aque tenga una muy buena respirabilidad. Tiene una ventana transparante en el centro, que es anti-vaho. Queríamos asegurar que, además de cumplir con la homologación, nuestra mascarilla tuviera un objetivo superior: Asegurar que al menos tuviera una protección del 90% contra los aerosoles, y lo hemos conseguido. Además no se entela. La mascarilla ya se ha puesto a prueba, la han probado gente con problemas de audición, y los resultados han sido muy positivos. La mascarilla se llama M.L, que son las iniciales de Marcos Leche, un activista que inició la presión para que el gobierno sacara una legislación que incluyera las especificaciones de una mascarilla transparente. Marcos asistió a la presentación de la mascarilla, y quedó realmente encantado. Nuestro objetivo ahora mismo es hacerla llegar a diferentes asociaciones y colectivos, fundaciones, centros de enseñanza, para que la vayan probando y nos puedan dar su opinión. Hay muchas mascarillas transparentes, pero de todas ellas hay muy pocas certificadas. La nuestra es una de ellas. Y hablo como investigador del CESIC: Todo lo que hemos testado no funciona. Empezando por las mascarillas de rejilla, que no filtran absolutamente nada. Así que hay que ir con cuidado”