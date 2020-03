Aguantaran les infraestructures de telecomunicacions la sobrecàrrega?

La crisi del coronavirus tanca a casa pares i fills: els uns teletreballant, els altres estudiant per mitjà de la xarxa; els uns comprant en línia, els altres consumint televisió online; els uns informant-se per mitjà de diaris i xarxes socials, els altres jugant a la consola... Tots estan connectats a internet la major part del dia. Les infraestructures de telecomunicacions estan preparades per a suportar aquest increment dels usuaris? Aguantaran? Ja s'aprecien caigudes o alentiments?

Els experts llancen un missatge optimista. L'Estat espanyol té una bona infraestructura. De fet, és un dels països amb una de les fibres òptiques més extenses d'Europa, i a més amb una de les tecnologies de més qualitat.

Disposar d'una estructura excel·lent per comparació a altres països veïns farà que, encara que alguns serveis s'alenteixin o tinguin petits talls, el sistema no es col·lapsi. A més, teletreballar no sempre vol dir que el treballador estigui connectat permanentment amb el sistema, ni que transmeti dades contínuament.

Increment d'usuaris de la xarxa wifi i capacitat de servidors

A mesura que les restriccions de circulació s'han anat implantant, cada vegada més empreses d'informació, educació, lleure i entreteniment han pres la decisió d'oferir els seus continguts en línia de manera gratuïta per a contribuir a la conscienciació col·lectiva i al fet que les persones es quedin a casa. Plataformes de televisió, diaris o editorials alliberen gran part dels seus productes i anuncien que mantindran aquesta gratuïtat d'accés durant el temps que duri el confinament dels ciutadans als domicilis.

Però aquesta caiguda dels servidors davant l'allau de trànsit no és una cosa nova. És habitual que pàgines web com les que venen entrades per a espectacles, viatges, etc. pateixin aquest tipus d'incidències quan treuen a la venda els productes i hi ha un gran nombre d'usuaris que accedeix als seus servidors alhora. El col·lapse de les xarxes és comparable amb el que es produiria en un context analògic: si hi ha poques taquilles per a atendre milers de persones, el servei no serà bo. La solució? Obrir més taquilles. La solució digital? Ampliar els servidors, invertir recursos en serveis d'informàtica en núvol..., en definitiva, mesures que no es poden improvisar de la nit al dia.

Connectar-se per cable i alliberar el wifi: per seguretat i per velocitat

Per a optimar l'ús de les xarxes de telecomunicacions la solució és utilitzar, sempre que es pugui, una connexió per cable en lloc d'una connexió wifi, especialment per a tots els dispositius amb una demanda alta de dades, com ara els smart TV (mirant continguts en streaming), les consoles o els dispositius que es fan servir per a teletreballar.

A més, utilitzar el cable en lloc del wifi té un plus de seguretat. Aquests dies en què es multiplicaran tota mena de transaccions en línia, com transferències bancàries o compres per internet, les connexions per cable són una manera de minimitzar el risc que interceptin les nostres dades sensibles.