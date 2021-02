Hi ha agents infiltrats a les manifestacions?

Tots el dijous, a La Linterna Catalunya, Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra, en apropa l'actualitat policial de la setmana.

L'acusació pública d'algun grup polític sobre el fet que policies infiltrats en les manifestacions siguin els incitadors de la violència i saquejos no és nova.

Aquests comentaris vénen ja des de lluny, de quan la sentència del procès. Ja llavors preguntem a la portaveu del sindicat SAP-FEPOL, i ara també ho fem.

Hi ha policies infiltrats en les manifestacions?

Imma Viudes, portaveu del sindicat, ens explica que "sí, hi ha agents, però no és que estiguin infiltrats. Hi ha agents de paisà comprovant i controlant a persones que no compleixin amb les normes o que siguin violents per a després poder identificar-los." ens comenta la portaveu sindical de mossos "però d'aquí a dir que la policia infiltrada és la responsable d'incitar a saquejos i violència és un despropòsit."

Conforme a l'origen de les declaracions la portaveu de SAP-FEPOL es mostra indignada i ens diu que "Les últimes afirmacions d'aquest tipus han sortit de polítics i són declaracions irresponsables i amb una intencionalitat política molt allunyada de la veritat"

El perfil dels causants dels aldarulls és el de "joves agressius molt violents", que estan "infiltrats" en manifestacions "per produir atacs a les línies policials" mentre els manifestants pacífics van marxant. Aquest col·lectiu al qual els mossos responsabilitzen dels aldarulls està format per entre 200 i 250 persones a Barcelona.

La detenció del cantant Pablo Hasel és "la gota que ha fet vessar el got" perquè amb motiu de la pandèmia hi ha "un esgotament general, una fatiga general" i per això les manifestacions "no són exclusives de Barcelona" i també n'hi ha a Lleida, Tarragona, Vic o altres ciutats,