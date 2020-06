Imma Viudes és portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra, i cada dijous ens explica l'actualitat policial i sindical del cos policial. Avui ha tractat aquests temes.

-Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local d'Alcanar rescaten un jove que havia caigut en un pou

El jove ha pogut frenar la caiguda a uns 10 metres de profunditat i els agents han hagut d’actuar amb rapidesa per evitar que continues caient fins el fons del pou

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i de la Policia Local d’Alcanar van rescatar el passat 28 de maig un jove de 18 anys que havia caigut dins d’un pou ubicat en una finca situada al costat de la carretera N-340 al seu pas per Alcanar.

Pels volts de les 12.30h del mateix dia els agents han estat informats de la trucada d’un home al número d’emergències 112 manifestant que el seu fill de 18 anys havia caigut a l’interior d’un pou d’uns 20 metres de profunditat. L’home també ha informat que no podien veure el jove però si que l’escoltaven, tot i que, no sabien precisar a quina profunditat es trobava.

Ràpidament es van personar al lloc patrulles dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local d’Alcanar que van poder comunicar-se amb el jove. Aquest els va explicar que s’aguantava fent pressió amb els peus i les mans contra les parets del pou per no caure més avall, però que començava a estar cansat i no sabia quan temps més podia aguantar.

Davant aquests extrems el agents van decidir actuar amb celeritat sense esperar l’arribada d’altres equips d’emergències especialitzats en rescats.

Per poder treure el noi els agents van utilitzar les eslingues dels vehicles policials i una escala col·locada a sobre del forat a mode de politja, fins que finalment el van poder rescatar i pujar-lo d’uns 10 metres de profunditat, aproximadament.

El jove va patir diverses ferides i rascades de les quals va ser atès en el mateix lloc dels fets per una unitat d’assistència sanitària, sense que fos precís el seu trasllat a un centre mèdic.

Els policies va poder comprovar que l’accident s’ha produït quan el jove va xafar una planxa metàl·lica que tapava el forat del pou i aquesta, degut a la seva oxidació, va cedir provocant la caiguda.

-Els Mossos denuncien penalment un home que realitzava excavacions arqueològiques furtives a Banyeres del Penedès

Agents de la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) han denunciat penalment un home per extreure peces arqueològiques de manera furtiva d'un jaciment iber a Banyeres del Penedès.

L'home de nacionalitat espanyola i de 60 anys se'ls considera presumpte autor d'un delicte contra el patrimoni històric.

El dia 18 de gener els Mossos van rebre l'avís que hi havia una persona amb un detector de metalls fent recerques entre les vinyes a les Masies de Sant Miquel, a Banyeres de Penedès

Una dotació de seguretat ciutadana es van adreçar al lloc, on van localitzar i identificar l'home, el qual va manifestar que recercava objectes antics com a passatemps, a l'escorcollar-lo li van localitzar nou peces de ceràmica i metall. Per aquest motiu els agents li van intervenir les peces i les eines d'excavació, una pala petita i el detector de metalls.

La DIC va iniciar una investigació per determinar la procedència del material intervingut. Els investigadors van comprovar que l'home no disposava de cap autorització per a l'activitat que estava duent a terme, ni del propietari del terreny ni del Departament de Cultura, pel qual es considerava una activitat furtiva. A més amb el suport tècnic del Departament de Cultura es va determinar que les peces intervingudes eren de l'època ibera dels Jaciments arqueològics de la zona.

El saqueig d'aquests jaciments arqueològics és un greu atac al Patrimoni Històric i per extensió al seu valor científic cultural. Els elements sostrets minven el valor del conjunt, descontextualitza els objectes presents i afecta la informació científica que es pot obtenir amb un treball de camp rigorós.

És necessari fer pagadoria sobre aquesta problemàtica delictiva que constitueix un delicte i no una activitat d'oci.

Els Mossos agraeixen la col·laboració ciutadana en donar avís als cossos de seguretat del territori per detectar i aturar el furtivisme arqueològic i paleontològic.

-Els Mossos d'Esquadra desarticulen a Barcelona un grup criminal que gestionava una xarxa de narcopisos des d'on es traficava amb crack i heroïna

Agents de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de l’Eixample han desarticulat un grup criminal dedicat al tràfic de drogues que es realitzava des de narcopisos ubicats als districtes de Ciutat Vella i l’Eixample. L’operatiu policial, que ha començat a primera hora d’aquest matí, s’ha saldat amb deu detencions i la intervenció de diverses quantitats de drogues (heroïna i cocaïna), estris per a la seva manipulació i diners. Entre els detinguts hi ha els principals caps de l’organització encarregats de gestionar els quatre narcopisos investigats.

La investigació es va iniciar a finals de l’any passat després de rebre diferents informacions que indicaven una afluència notable de consumidors que acudien en aquests indrets per adquirir les drogues, principalment crack i heroïna. Els investigadors van dur a terme diferents vigilàncies a l’entorn d’aquests narcopisos però el decret d’Estat d’Alarma aprovat per l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 va suposar una disminució de l’activitat delinqüencial en aquests indrets tot i que l’activitat policial es va mantenir per anar recopilant el màxim d’indicis relacionats amb el grup investigat.

Uns dies abans de l’inici del confinament, els investigadors van desmantellar un dels narcopisos investigats en el marc d’un operatiu policial que va suposar la desarticulació d’una altra organització criminal de tràfic de drogues a nivell internacional. Just quatre dies abans de la declaració d’Estat d’Alarma, els Mossos d’Esquadra van dur a terme un operatiu que va permetre desarticular aquest grup que captava dones en locals d’oci nocturn de la ciutat per convertir-les en correus de drogues a canvi de diners. Durant un parell d’anys, aquesta organització hauria realitzat de manera periòdica la importació d’heroïna provinent d’Àfrica i cocaïna de Sudàfrica. Aquestes drogues es distribuïen des de diferents narcopisos de Barcelona.

La irrupció de la Covid-19 va aturar l’actual investigació que afectava a la resta dels narcopisos investigats (dos a l’Eixample i un a Ciutat Vella) que tot i que van continuar actius van reduir la seva activitat. Amb l’inici de la fase de desescalada, els Mossos d’Esquadra van detectar una major afluència de consumidors i van reactivar la investigació polical. Amb tots els indicis recollits, els investigadors van demanar una autorització judicial per fer tres entrades simultànies en els tres narcopisos investigats que s’han realitzat avui.

A primera hora d’aquest matí, els Mossos d’Esquadra han realitzat les entrades i escorcolls judicials en aquests immobles. El balanç de l’actuació policial ha estat de deu detinguts, entre els quals hi ha els principals líders del grup criminal que s’encarregaven de gestionar els narcopisos, de proveir la droga als venedors i de controlar l’activitat delinqüencial.

Dels tres immobles investigats, dos estaven ocupats il·legalment. Els Mossos d’Esquadra ja han iniciat les gestions per localitzar els seus legítims propietaris per tal de retornar les propietats i restablir la normalitat en els blocs de pisos afectats per l’activitat delictiva.

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions relacionades amb el grup investigat.