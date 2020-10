Afecta la vacuna de la grip a la COVID?. El grup sanguini et pot fer més vulnerable?

Si bé a un inici s'apuntava principalment a l'edat avançada i a patologies com la diabetis, les malalties del cor o el càncer com a factors de risc de COVID-19, avui dia se sap que són molts més. Alguns, com el tabaquisme o l'obesitat poden semblar més obvis.

Uns altres, en canvis, resulten tan peculiars que en un inici es van acollir amb molt de recel entre la comunitat científica. És el cas del tipus de sang. Nombrosos estudis han apuntat a una relació entre grup sanguini i coronavirus, assenyalant a les persones amb grup 0 com les menys propenses al contagi.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Salvador Macip, professor de ciències de la salut de la UOC i investigador mol.lecular a la universitat de Leicester "Sí, sembla que hi ha estudis sòlids que apunten cap a això" apunta Macip "però cal anar amb compte perquè, malgrat això, les diferències són mínimes. No significa que les persones que tinguin el grup sanguini O siguin immunes o estiguin molt més protegides així que no cal relaxar-se amb això." ens explica l'expert.

A grans trets, el grup sanguini d'una persona està determinat per unes certes proteïnes presents en la superfície dels glòbuls vermells. Aquestes poden ser de tipus A o B. Les persones de grup A solo té les primeres, les de grup B les segones, les de grup AB ambdues i les de grup 0 cap.

La vacuna contra la grip pot protegir dels efectes més greus de la COVID-19?

Salvador Macip té bastant clara la resposta i explica que "encara que són virus de la mateixa família, que afecten vies respiratòries, són molt diferents" raona "la vacuna contra la grip no protegirà contra efectes de la COVID-19."

A més el professor afegeix "enguany és molt aconsellable vacunar-se contra la grip perquè, encara que sembla poc freqüent, si tens la mala sort de contagiar-te alhora dels dos virus ho passaràs molt malament"

La grip és una malaltia que no hi ha prendre a la lleugera "cada any mata a molta gent però tenim una vacuna molt segura i efectiva contra ella" no diu Macip "no sabem la incidència que tindrà enguany però, si ens fixem en l'hemisferi sud, allí estan sortint ara de l'hivern, han tingut una campanya molt suau de grip segurament gràcies als efectes col·laterals de les mesures de seguretat contra la COVID-19". conclou Salvador Macip.