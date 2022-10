Acord per apujar el sou dels funcionaris fins a un 9,5% en tres anys

La UGT i Comissions Obreres han avalat la proposta d'Hisenda per apujar el salari dels treballadors públics un 9,5% variable d'aquí al 2024.

Els dos sindicats han avalat la proposta, mentre que el CSIF, el majoritari a l'Administració General de l'Estat, s'ha desmarcat de l'acord perquè creu que la proposta queda curta en el percentatge i també en les qüestions laborals paral·leles.





Les parts s'han tornat a reunir aquest dilluns a la tarda.





Tot i donar-hi el vistiplau, des de CCOO han considerat l'increment previst"insuficient" per compensar la inflació.

Ara bé, l'avalen i el condicionen a l'aprovació, les pròximes setmanes, "d'altres matèries molt importants que acompanyen la salarial i que tenen a veure amb la recuperació de determinades retallades de govern anteriors"

La UGT, per la seva banda, ha donat suport a la proposta perquè hi veu una "bona notícia per a tots els ciutadans" i no només per als treballadors públics.

"Per primera vegada en període de crisi, els treballadors públics tindrem un increment salarial, en comptes de patir retallades de drets i de sous", ha manifestat la secretària d'Acció Sindical de la UGT Serveis Públics

Entre les mesures que inclou la proposta hi ha la percepció íntegra del salari quan s'està de baixa, la negociació de la jornada de 35 hores o la recuperació de la jubilació parcial anticipada dels funcionaris públics.



Fins a un 9,5%, incloent-hi variables, segons l'IPC i el PIB





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

L'augment del 9,5% que ha plantejat el Ministeri que encapçala María Jesús Montero inclou una pujada de l'1,5% amb caràcter retroactiu per a aquest 2022, que s'afegiria al 2% ja anunciat.

Per tant, aquest any s'arribaria al 3,5%. Aquesta alça addicional seria des del gener i s'abonaria amb una paga extraordinària abans de finals d'any.

Per al 2023, l'alça seria del2,5% i s'hi sumariendues variables del 0,5%, una per si l'IPC acumulat el 2022 i el 2023 supera el 6% i una altra per si el PIB del 2023 supera el 5,9%.

I de cara al 2024, els salaris s'incrementarien un 2% i es mantindria la clàusula variable del 0,5% si l'IPC acumulat del 2022, 2023 i 2024 superés el 8%.

Per tant, en resum, la pujada mínima serà del 8% i s'hi pot sumar fins a un 1,5% més, segons l'evolució d'aquests indicadors.