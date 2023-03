90.000 motos mal aparcades a Barcelona cada dia

És impossible passejar per Barcelona i no trobar-nos motos aparcades. Formen part del paisatge urbà. Són tantes que pot semblar normal, no veure el problema que això comporta. Ara un estudi de les entitats Catalunya Camina i Eixample Respira posa xifres: A la ciutat cada dia hi ha 90.000 motos mal aparcades, la gran majoria incompleixen l'ordenança sobre la vorera. Segons els seus càlculs, les motos mal aparcades ocupen un espai de 260.000 metres quadrats a tota la ciutat de Barcelona. Per fer l'estudi s'ha fet un recompte de motos en 30 quilòmetres de carrers de la ciutat, entre els quals hi ha els carrers Balmes, Diputació, Gran Via, Torrent de l'Olla, o Pujades entre altres. L'estudi es va fer durant tres setmanes, en dies feiners i tenint en compte els horaris de major mobilitat. De totes les motos que es van comptar a la vorera, el 84% estaven mal aparcades, és a dir, 3.200 de 3.600. Als carrers que es van analitzar es va comptabilitzar una moto mal aparcada cada vuit metres, la qual cosa suposa una gran barrera que impedeix la mobilitat dels vianants. Aquestes xifres contrasten amb les multes que posa la Guàrdia Urbana. L'any 2021 es van sancionar 14.600 motos mal aparcades, una cifra que representa tan sols el 0,01% de les motos mal aparcades comptabilitzades a l'estudi. Catalunya Camina i Eixample Respira han demanat fer pagar per l'ocupació de l'espai públic d'aquests vehicles, tal i com ja es fa a les zones blaves i verda per als cotxes. Proposen una taxa inicial que seria de 1.5 euros al dia per a les motos dels residents a Barcelona i de 4 euros al dia per als que vinguin d'altres municipis.