48h Open House Barcelona 2022: Dates, programa d’activitats i horaris de les visites gratis

Aquest mes d’octubre arriba el 48h Open House Barcelona 2022. Durant dos dies, els ciutadans podran gaudir de les portes obertes i de les visites guiades en més d’un centenar d’edificis. A banda de Barcelona, hi participen altres municipis de Catalunya. A continuació et detallem tot el programa de visites i activitats del 48h Open House Barcelona 2022. T’expliquem quins lloc pot visitar gratis i quines són les novetats d’enguany.

Dates del 48h Open House Barcelona 2022

El 48h Open House Barcelona 2022 començarà el 22 d’octubre i finalitzarà el dia 23. Per tant, serà un cap de setmana amb visites guiades i portes obertes en diversos espais de Barcelona i rodalia. Els horaris varien en funció de l’espai que es visita. Consulta-ho al web oficial.

Novetats de l’Open House d’aquest any

Col·legi de Notaris de Catalunya

Residència d’estudiants a Pedralbes

Cloudworks la Rambla-Drassanes

Casa de les Punxes x Cloudworks

Palau Montaner (delegació del Govern)

Ateneu la Bòbila i plaça de Sóller

Torre Mapfre

Casa Tosquella

Fundació Julio Muñoz Ramonet

Escola la Mar Bella

CAP Víctor Català (Premià de Dalt)

Bernadí Hub





Inscripcions del 48h Open House Barcelona 2022

De les 211 activitats que hi ha amb motiu de l’Open House, caldrà inscripció prèvia en 30. El procés d’inscripcions es va obrir dilluns, 17 d’octubre, a les 9 h, amb entrades limitades. La plataforma permet reservar-ne dues per persona: cal tenir a mà les dades personals (telèfon, DNI, correu electrònic i nom complet). Les activitats són gratuïtes, però les inscripcions tenen un cost de 2 € per despeses de gestió. No es podran fer canvis ni devolucions de les inscripcions ja fetes.

Si vas a visitar qualsevol edifici o espai sense inscripció, només caldrà que t’hi acostis durantl’horari d’obertura i segueixis les indicacions dels voluntaris del festival, tal com informa l’organització.